Sei interessato a conoscere i dati del botteghino nelle sale cinema italiane dell’ultima settimana e di sempre? Allora in questa pagina troverai le informazioni che stai cercando.

Nell’ultima settimana si è registrato un deciso passo in avanti. Il giorno festivo infrasettimanale – 2 giugno 2021 – ha aiutato i film a migliorare i propri incassi. L’incasso registrato in Italia ammonta a 524.668 euro con 74.174 presenze in 1.942 sale cinematografiche. Difficile fare un paragone con l’anno passato, perché non si trattava di un giorno festivo.

Ieri c’è stato il debutto del film horror The Conjuring – Per ordine del Diavolo, che ha incassato ben 169.247 euro, una media di 694 su 244 sale. Il suo incasso totale è di 169.714. Crudelia ha aggiunto altri 133.503 euro al suo bottino totale, ed ora è a 798.859 euro incassati. The Father, terzo, ha incassato 71.420 euro, 429.793 in totale.