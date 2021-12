Britney Spears, cantante di McComb classe 1981, è stata l’idolo delle generazioni degli anni Duemila grazie a brani di successo mondiale come Oops! I Did It Again, Baby One More Time, Work Bitch, Stronger e Me Against the Music per citarne solo alcuni tra i suoi numerosi successi. Brani che, ancora oggi, vengono cantati e ballati in tutto il mondo. Purtroppo la vita di Britney non è sempre stata tutta rosa e fiori. Di solito siamo portati a pensare che quando si è una celebrity del mondo di Hollywood tutto vada sempre per il meglio, ma la Spears ci ha dimostrato che non è così, soprattutto per quanto riguarda la vicenda che l’ha vista sotto il controllo del padre Jamie come suo tutore legale e che si è risolta solo di recente.

Quando il padre era il suo tutore legale, la cantante ha pubblicato album, ha preso parte a tour mondiali, ma si trattava di una routine davvero dura che ora non ha più intenzione di seguire. Britney faceva finta che tutto andasse per il meglio per non creare nessun conflitto, ma in realtà stava impazzendo. Ora la Spears ha ripreso in mano la sua vita, è felice al fianco di Sam Asghari (personal trainer di origini iraniane più piccolo della cantante) e sono pronti per convolare a nozze. Per quanto riguarda la sua vita professionale, invece, sta subendo una battuta d’arresto ed, a discapito dei rumors che parlavano di nuove canzoni in arrivo, non sarà così. A spiegarlo è stata la stessa Britney Spears tramite un post sul suo profilo Instagram dove rivela:

“Volevo essere gentile, ma quello che mi hanno fatto è imperdonabile. Per tredici anni ho chiesto di cantare nuove canzoni e remix di quelle più vecchie. Per quattro anni ho avuto solo due mesi di pausa ed ogni volta che chiedevo qualcosa mi veniva detto di no. Era tutto organizzato per farmi fallire anche se sapevo esattamente quello che volevo mostrare ai miei fan”.

La cantante Britney Spears

Britney si scaglia anche contro la sorella minore Jamie Lynn poiché lei ha avuto la possibilità di cantare i suoi remix. Si riferisce, precisamente, allo spettacolo di premiazione Radio Disney Music Awards nel 2017 quando la ragazza si è esibita sulle note delle canzoni della sorella maggiore, ovvero Baby One More Time, Oops! I Did It Again e Toxic. Ora non ha più voglia di pensare al passato:

“Tutto quel tempo sprecato mi imbarazza e mi umilia. So che il fatto di non voler fare musica ad alcuni sembrerà strano. La gente non ha idea delle cose orrende che mi sono state fatte. Dopo quello che è successo ho paura delle persone e di tutto il settore. Mi hanno davvero ferita! Non fare più musica è il mio modo per mandarli a quel paese, ignorare il mio lavoro aiuta la mia famiglia”.

Solo pochi giorni fa, la Spears aveva già annunciato che non aveva in programma nuovi tour, soprattutto per quanto riguarda i tour mondiali in posti come stadio o arene pieni di persone:

“So che non suono più in grandi arene con la mia band, ma devo essere onesta: la vita on the road è difficile. I primi tre anni nel settore sono stati grandiosi, ma il ritmo a cui sono andata dopo…non lo farò più. Lo odiavo!”.

E tu cosa ne pensi di questa decisione di Britney Spears? Sei dalla sua parte o ti piacerebbe ascoltare sue nuove canzoni? Ti aspettiamo nei commenti!