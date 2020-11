Tante new entry nel cast della quarta stagione di Stranger Things. Non abbiamo ancora una data precisa di uscita della nuova stagione della amata serie Netflix, le cui riprese sono iniziate lo scorso ottobre, ma possiamo intanto conoscere i nuovi personaggi che arriveranno nella fittizia città di Hawkins.

Netflix ha infatti rivelato i nomi dei nuovi otto attori che si uniranno a Eleven (Undici, interpretata da Millie Bobby Brown) e i suoi amici negli anni ’80. Il nome più grosso è quello di Jamie Campbell Bower, attore inglese che sicuramente i fan della saga di Harry Potter e Twilight conosceranno. L’attore inglese, infatti, ha interpretato il ruolo del giovane Gellert Grindelwald in Harry Potter e i Doni della Morte e in Animali Fantastici – I crimini di Grindelwald. Bower interpreterà Peter Ballard, “un uomo premuroso che lavora come inserviente in un ospedale psichiatrico”.

James Campbell Bower

Eduardo Franco, già visto in The Binge e La rivincita delle sfigate, interpreterà Argyle, “uno stoner amante del divertimento che consegna con orgoglio pizze per Surfer Boy Pizza in Hawkins“. Inoltre, sarà il nuovo migliore amico di Jonathan.

Joseph Quinn (Casa Howard, Caterina la Grande) sarà invece Eddie Munson, che gestisce il “The Helfire Club”, il club ufficiale Dungeons and Dragons di Hawkins High. Eddie sarà un personaggio chiave della quarta stagione.

Alcune delle new entry indicano anche che la serie continuerà le trame basate sulla Russia già anticipate dalla terza stagione, con due nuovi personaggi russi. Nikola Djuricko (Genius, Nella terra del sangue e del miele) interpreta Yuri, un contrabbandiere russo, e Tom Wlaschiha (Jaqen in Game of Thrones) sarà invece una guardia carceraria russa che fa amicizia con Hopper (David Harbour).

Infine, gli ultimi tre nuovi attori sono: Sherman Augustus (Into the Badlands), nei panni del tenente colonnello Sullivan, Mason Dye (The Goldberg) che sarà invece Jason Carver, popolare studente del liceo di Hawkins e Robert Englund (Saga di Nightmare) che interpreterà Victor Creel, “un uomo disturbato e intimidatorio che è rinchiuso in un ospedale psichiatrico per un raccapricciante omicidio commesso negli anni ’50.”

Netflix ha annunciato il mese scorso che Stranger Things aveva ripreso la produzione della quarta stagione dopo che le lo scorso marzo le riprese erano state interrotte a causa della pandemia di coronavirus.

Oltre i nuovi otto attori, sono stati ovviamente confermati David Harbour, Winona Ryder, Gaten Matarazzo, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Sadie Sink, Joe Keery e tutti gli altri.

stranger-things

Tra i nuovi attori non figurano dei personaggi femminili, ma – chissà – nelle prossime settimane Netflix annuncerà l’arrivo di altre attrici! Voi che dite?