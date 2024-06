Peaky Blinders è una serie tv che è andata in onda su Netflix dal 2013 con all’attivo sei stagioni. Genere drammatico, i protagonisti sono i fratelli Tommy ed Arthur Shelby che tornano nei bassi fondi di Birmingham dopo la prima guerra mondiale pronti ad affermarsi nel mondo della criminalità locale con scommesse illegali ed il mercato nero.

La sesta ed ultima stagione è andata in onda nel 2022 ed ha lasciato il pubblico un po’ con l’amaro in bocca proprio perché la serie tv ha avuto un ottimo riscontro da parte della critica e dei telespettatori e si sperava non arrivasse mai ad una fine. Cosa che, invece, è stata necessaria anche perché sappiamo bene che i lavori che vanno per le lunghe poi finiscono per essere controproducenti e finiscono per annoiare il pubblico. E Netflix questo lo sa bene. Così come sa che se un titolo piace, però, bisogna fare il possibile per non deludere il pubblico e proseguire con nuovi lavori. Ed ora, a distanza di due anni dagli ultimi episodi di Peaky Blinders, arriva una buona notizia proprio da parte di Netflix. Una notizia che nessuno si aspettava e che farà gioire i fan di Tommy Shelby.

Il colosso di streaming, infatti, ha annunciato che è in arrivo un film che vedrà protagonista proprio il leader del clan di Birmingham e ad interpretarlo sarà sempre l’attore Cillian Murphy. Per il momento siamo ancora nelle fasi iniziali tanto che il film non ha ancora un titolo. Però vediamo insieme cosa sappiamo fino ad ora: a dirigere il nuovo film in arrivo su Netflix sarà Tom Harper, già regista di successi come The Aeronauts e War & Peace, ma che si è anche occupato degli episodi della seconda metà della prima stagione di Peaky Blinders. Ma per quanto riguarda i tempi, invece? Le riprese dovrebbero iniziare subito dopo l’estate in quanto, per il momento, Cillian Murphy è impegnato sul set del film 28 anni dopo. La sceneggiatura sarà a cura di Steven Knight, il creatore della serie tv, ed il film sarà realizzato in associazione con la Bbc Film. Dovrebbe arrivare sulla piattaforma di streaming entro la metà del prossimo anno o, almeno, così si spera.

Cillian Murphy in Peaky Blind

Per quanto riguarda i produttori, invece, troviamo lo stesso Steven Knight, Guy Heeley, Caryn Mandabach e Cillian Murphy. Non conosciamo ancora la trama del film, ma Knight, mesi fa, durante un’intervista con Deadline aveva rivelato come la storia del film sarebbe stata ambientata durante il periodo della Seconda Guerra Mondiale. A tal proposito, ha affermato che:

“Sono sinceramente entusiasta che questo film stia per realizzarsi.Sarà un capitolo esplosivo nella storia di Peaky Blinders. Senza esclusione di colpi. Peaky Blinders in piena guerra”.

Anche Cillian Murphy ha voluto dire la sua. Queste le sue parole:

“Pare proprio che Tommy Shelby non avesse finito con me. È molto gratificante collaborare nuovamente con Steven Knight e Tom Harper a una versione cinematografica di Peaky Blinders”.

Ed, infine, Tom Harper che ha rivelato come nessuno poteva immaginare e sperare questo grande successo ottenuto da Peaky Blinders:

“Quando ho diretto Peaky Blinders per la prima volta più di 10 anni fa, non sapevamo cosa sarebbe diventata la serie, ma sapevamo che c’era qualcosa nell’alchimia del cast e nella scrittura che sembrava esplosivo. Peaky è sempre stata una storia sulla famiglia, quindi è incredibilmente emozionante riunirsi con Steve e Cillian per portare il film al pubblico di tutto il mondo su Netflix”.

Ad oggi non sappiamo ancora se il film vedrà la luce solo sulla piattaforma di streaming o se andrà in scena anche nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa succederà.

E tu sei un fan di Peaky Blinders? Cosa ne pensi del film in arrivo con Cillian Murphy? Ti aspettiamo nei commenti!