Ad oltre un mese dalla tragica morte del comico e attore Bob Saget, finalmente sono state rese note le cause che lo hanno portato al decesso. Una morte improvvisa, la notte del 9 gennaio, che ha fatto scattare subito le indagini e ora finalmente riescono a dare un senso all’accaduto.

Bob Saget è morto per un trauma cranico; l’attore conosciuto principalmente per il suo ruolo nella sit-com Gli amici di papà, ha lasciato questo mondo per un banale incidente. L’autopsia infatti non ha rilevato alcuna traccia di alcol o sostanze stupefacenti, né utilizzo smodato di medicinali. Semplicemente, e tragicamente, l’attore deve aver sbattuto la testa, e senza pensare alle conseguenze, si è poi messo a dormire.

I familiari dell’attore, colpiti dall’improvviso lutto, hanno potuto constatare l’amore che i fan provavano per Bob, manifestando in ogni modo la loro vicinanza. Hanno voluto perciò spiegare personalmente le cause della morte, rilasciando una lunga dichiarazione.

La causa della morte di Bob Saget

Ecco quanto dichiarato, per Variety, i familiari di Bob Saget:

Nelle settimane successive alla morte di Bob, siamo stati sommersi dalle numerose dimostrazioni d’amore dei fan di Bob, che sono state di grande conforto per noi. Ora che abbiamo le conclusioni finali dell’indagine delle autorità, abbiamo ritenuto opportuno che i fan ascoltassero quelle conclusioni direttamente da noi. Le autorità hanno stabilito che Bob è morto per trauma cranico. Hanno concluso che ha accidentalmente colpito qualcosa con la nuca, e senza pensarci si è poi addormentato. […] Mentre continuiamo a piangere insieme, chiediamo a tutti di ricordare l’amore e le risate che Bob ha portato in questo mondo e le lezioni che ha insegnato a tutti noi: essere gentili con tutti, far conoscere i propri sentimenti alle persone amate e affrontare i momenti difficili con abbracci e risate.

Soltanto una sera prima Bob Saget era impegnato in una delle tappe del suo nuovo tour da cabarettista. A tutti i suoi fan aveva raccontato della gioia di potersi finalmente esibire di nuovo. Il destino però ha tragicamente interrotto i suoi progetti.

Ricorda anche tu Bob Saget con un commento qui sotto.