Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Braccio di Ferro. Impossibile non conoscere questo personaggio immaginario che da fumetto è diventato un cartone animato insieme alla fidanzata Olivia ed al figlio Pisellino. Braccio di Ferro, ovvero colui che trova la forza mangiando una scatoletta di spinaci tanto che, da quel momento, è diventato un luogo comune.

Il cartone animato ha tenuto compagnia a molti di noi durante la nostra infanzia facendoci ridere e sognare. Ed ora è pronto per tornare sul grande schermo. Come sappiamo, nell’ultimo periodo i live action sono all’ordine del giorno e permettono di far tornare in vita cartoni del passato per la gioia dei nostalgici, ma al tempo stesso per farli conoscere anche alle nuove generazioni che non ne avevano mai sentito parlare. Sono ormai passati 95 anni dalla nascita del personaggio di Braccio di Ferro che ha fatto il suo debutto nel 1929 con il fumettista Elzie Crislr Segar.

Robin Williams nei panni di Braccio di Ferro

Certo non è la prima volta che Braccio di Ferro da cartone animato diventa un live action. Già nel 1980, infatti, era successo con un film diretto da Robert Altman e che vedeva Robin Williams vestire i panni del marinaio. Live action che aveva ottenuto un ottimo riscontro sia da parte del pubblico sia da parte della critica. Poi, però, non si era più fatto nulla. Ora, però, pare davvero che Braccio di Ferro sia pronto a tornare e le prime notizie ce le dà direttamente Variety. Sembra, infatti, che Chernin Entertainment e King Features, ovvero le aziende che detengono i diritti di Popey, siano al lavoro per un film che avrà un budget elevato. Stando ai primi rumors la sceneggiatura dovrebbe essere affidata a Michael Caleo, già noto per aver preso parte a The Family e a The Sopranos.

Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né tantomeno chi prenderà parte al live action nel ruolo del protagonista. Per quanto riguarda la location, invece, viene spontaneo pensare che si possa usare il set del villaggio di Braccio di Ferro già usato nel 1980 e che si trova a Malta. Inizialmente, infatti, sarebbe dovuto essere abbattuto alla fine delle riprese del live action, ma si è deciso di lasciarlo e di farlo diventare una meta per i turisti che arrivano sull’isola. Ormai si sa, i live action non sempre piacciono a tutti: c’è chi non li ama perché secondo loro i cartoni animati devono essere tali e non devono perdere la magia trasformandosi in un film, ma al tempo stesso c’è invece chi li apprezza. Una cosa è certa, non mancheranno le critiche. Come insegnano i live action de La Sirenetta e di Biancaneve, ci sarà sempre qualcuno pronto a smuovere parole negative contro questo genere che non sempre piace e probabilmente sarà così anche in occasione del live action di Braccio di Ferro.

E tu cosa ne pensi dei live action? Ti piace l’idea che sia in arrivo anche quello su Braccio di Ferro? Ti aspettiamo nei commenti!