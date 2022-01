Brad Pitt (The Dark Side of the Sun, Sette anni in Tibet, L’assassinio di Jesse James per mano del codardo Robert Ford) si appresta ad affrontare un nuovo ruolo, un po’ diverso da quelli già interpretati, ma al quale saprà certamente dare lustro.

L’attore hollywoodiano, vincitore di due premi Oscar, vestirà i panni, o meglio la tuta, di un ex-corridore di Formula 1. L’uomo, dopo il suo allontanamento dalle piste, deciderà di tornare a batterle per allenare una nuova leva. Sarà, dunque, una storia di redenzione o una vicenda che avrà un retrogusto nostalgico?

Al momento non sono ancora stati diffusi abbastanza particolari, ma si sa che la pellicola verrà diretta dal regista Joseph Kosinski (Tron: Legacy, Fire Squad – Incubo di fuoco, Oblivion) – di cui vi abbiamo parlato qui a proposito dell’attesissimo Top Gun: Maverick – e che il consulente del progetto sarà un personaggio che di Formula 1 se ne intende: Sir Lewis Hamilton, ovvero il campione britannico annoverato tra i più grandi piloti di tutti i tempi e insieme a Michael Schumacher, il più vincente campione nella storia della Formula 1, con 7 mondiali conquistati.

Cosa sappiamo del nuovo film che ha come protagonista Brad Pitt?

Al momento le notizie su questo nuovo lavoro sono piuttosto scarse, ancora non è stato diffuso il titolo ufficiale del film e le uniche indiscrezioni riportate da Deadline riguardano per l’appunto la regia, e la presenza della star che oltre ad esserne il protagonista è anche colui che sta dietro al progetto.

Sappiamo, comunque, che il personaggio interpretato dall’attore è un ex-corridore che si ritroverà ad attaccare al chiodo la vestaglia da pensione per tornare in pista. La sua missione? Allenare un giovane corridore che vuole portare a vincere, e questa sarà una gara altamente competitiva, quasi impossibile da raggiungere: riuscirà a vincerla? A quanto pare l’uomo è pronto a dare la sua ultima pugnalata alla gloria, e a tornare in pista come compagno di squadra del pilota più giovane.

Nulla si sa, ad esempio, delle co-star che affiancheranno Brad Pitt sul set, anche se c’è da scommettere che saranno quasi certamente delle star. Apple, comunque, pare sia già in trattative esclusive con alcuni protagonisti, e che chiuderà con questo progetto il primo grande pacchetto cinematografico del nuovo anno.

Per chi non lo sapesse, vi ricordiamo che Brad Pitt e Joseph Kosinski avevano già tentato di mettere su insieme un progetto cinematografico che parlasse di Formula 1. L’idea è fallita, e il film si sarebbe dovuto intitolare Go Like Hell. Il divo avrebbe dovuto interpretare il mitico pilota di Formula 1 Carroll Shelby, scomparso nel 2012. La storia del campione, comunque, è già stata raccontata in Le Mans ’66 – La grande sfida (titolo originale: Ford V Ferrari), diretto da James Mangold (Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, Wolverine – L’immortale, Indiana Jones 5) che aveva come protagonisti Matt Damon (The Bourne Ultimatum – Il ritorno dello sciacallo, Invictus – L’invincibile, La ragazza di Stillwater), nei panni di Shelby, e Christian Bale (Swing Kids – Giovani ribelli, Sogno di una notte di mezza estate, Laurel Canyon – Dritto in fondo al cuore) che ha interpretato il pilota britannico Ken Miles.

Apple pronta a chiudere molti nuovi progetti cinematografici

Il film con Brad Pitt, quindi, è solo il primo dei molti progetti cinematografici che ha in cantiere il colosso americano e che a quanto pare costituisce il primo di un “pacchetto” pagato da Apple tra i 130 milioni di dollari e 140 milioni di dollari. Come riportato dal magazine statunitense, infatti: