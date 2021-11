Bradley Cooper (Appuntamento con l’amore, La verità è che non gli piaci abbastanza, La fiera delle illusioni – Nightmare Alley) si decide finalmente a parlare delle chiacchiere nate rispetto alla presunta relazione avuta con Lady Gaga (Sin City – Una donna per cui uccidere, American Horror Story, House of Gucci), che sarebbe nata durante le riprese del film A Star Is Born.

A Star Is Born, film che ha avuto un incredibile successo nel 2018 e che ha segnato l’esordio come attrice della rockstar statunitense che da allora non si è più fermata, verrà ricordato soprattutto per il grande feeling tra i due protagonisti. Bradley Cooper, nel film Jackson Maine, e Lady Gaga, che interpretava la talentuosa Ally, hanno dato vita a una coppia cinematografica difficile da dimenticare.

Ma tutto si è fermato lì? Tra i due non c’è stato altro? A chiusura del film, dopo il grandissimo successo di pubblico e anche di critica, i pettegolezzi su un loro presunto feeling anche nella vita reale sono diventati sempre più insistenti, soprattutto dopo la loro appassionata esibizione durante la cerimonia di premiazione agli Oscar del 2019.

Bradley Cooper si decide a parlare di lui e Lady Gaga

Finito il tempo dei clamori, quindi, Bradley Cooper ha deciso finalmente di affrontare le speculazioni che parlavano di una storia d’amore tra lui e Lady Gaga, passati più di due anni dopo che le voci erano iniziate a circolare a seguito della loro esibizione a Los Angeles, tenutasi nel prestigioso Dolby Theatre.

Le due star hanno recitato insieme interpretando Ally, una giovane musicista sconosciuta che ha trovato l’amore e la fama con Jack, un musicista di successo alle prese con l’alcolismo e la spirale discendente della sua carriera. Mentre la loro chimica sullo schermo era innegabile, i fan sono rimasti piuttosto sorpresi nel vedere la coppia esibirsi in una performance estremamente coinvolgente della canzone di successo del film, “Shallow”, agli Academy Awards 2019.

Nonostante il fatto che l’allora fidanzata di Cooper, Irina Shayk (L’Agent by Agent Provocateur, Hercules: il guerriero, Inside Amy Schumer), fosse tra il pubblico in quel momento, la performance romantica ha immediatamente suscitato voci, dal momento che, secondo quanto riferito, Lady Gaga si era appena separata dal fidanzato Christian Carino solo pochi giorni prima.

Tuttavia, passato tutto questo tempo, Bradley Cooper ha finalmente affrontato le voci una volta per tutte, spiegando che l’intimità della performance era essenzialmente solo loro nel personaggio, come un modo per aiutarlo a gestire le sue paure di cantare dal vivo. La sua intervista rilasciata al magazine The Hollywood Reporter, in occasione di un servizio dedicato alla sua ex collega e alla sua partecipazione al film House of Gucci, l’ultimo lavoro di Ridley Scott (Blade Runner, Un’ottima annata – A Good Year, Tutti i soldi del mondo) che potrebbe traghettarla verso una nuova candidatura agli Oscar 2022, per il suo ruolo di Patrizia Reggiani.

Solo oggi, quindi, Bradley Cooper, elogiando la collega, spiega come sono andate realmente le cose tra loro, fugando a suo modo ogni dubbio, e non lasciando spazio ad altre interpretazioni e speculazioni:

“Durante quel duetto stavamo solo recitando. Abbiamo concepito quell’esibizione come se fosse una scena del film, in parte anche per farmi superare l’ansia della performance dal vivo. Era come se ci fossimo appena innamorati, in quel momento: sarebbe stato strano farlo su due sgabelli rivolti al pubblico davanti a milioni di persone. L’affetto e la stima soprattutto per Lady Gaga non sono mai mancate,è così terribilmente carismatica e bella.”

E, ancora:

“Quando abbiamo iniziato a lavorare insieme, ho capito: “Oh, oh, il cielo è il limite in termini di ciò che è in grado di fare e del suo livello di impegno. Solo da un punto di vista personale, riduce il livello di ansia. Si innamorano in quella scena del film. È quel momento esplosivo che capita loro su un palco davanti a migliaia di persone… sarebbe stato così strano se fossimo stati entrambi su sgabelli di fronte al pubblico”.

A Star is Born, un successo senza pari

Il film A Star Is Born, una storia già raccontata altre tre volte nella storia del cinema, ovvero nel 1937 con protagonisti Janet Gaynor (The Farmer Takes a Wife, Ragazze innamorate, Three Loves Has Nancy) e Fredric March (La famiglia reale di Broadway, Crociera d’amore, Sette giorni a maggio), nel 1954 Judy Garland (L’ora di New York, Ti amavo senza saperlo, Ombre sul palcoscenico) e James Mason (Rommel, la volpe del deserto, Ventimila leghe sotto i mari, E continuavano a fregarsi il milione di dollari) e nel 1976 con l’acclamatissima Barbra Streisand (Ma chi te l’ha fatto fare?, L’amore ha due facce, Vi presento i nostri) al fianco di Kris Kristofferson (Stati di alterazione progressiva, Dreamer – La strada per la vittoria, L’incredibile storia di Winter il delfino 2), è stato presentato in anteprima mondiale al Festival di Venezia 2018, dove i due protagonisti hanno ricevuto una standing ovation di oltre 8 minuti da parte del pubblico.

Il film ha ricevuto 8 nomination ai Premi Oscar: Miglior film, Migliore attore protagonista a Bradley Cooper, Migliore attrice protagonista a Lady Gaga, Migliore attore non protagonista a Sam Elliott, Migliore canzone originale per Shallow, Migliore fotografia e Migliore sceneggiatura non originale. Con un budget di 40 milioni di dollari, ne ha incassati 413 milioni, diventando il film più visto con protagonista un cantante.