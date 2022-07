Sono passati soli pochi mesi dall’uscita del suo secondo album in studio e dal brano di successo “Oro blu“, che oggi, 22 luglio 2022, il cantautore genovese Bresh (nome d’arte di Andrea Brasi) è tornato a deliziarci con un nuovo brano, intitolato “Il meglio di te” e prodotto da Zhef e Shune per la Sony Music Italy.

L’artista è inoltre impegnato in questo periodo in tour che lo porta a partecipare ai principali festival estivi di tutta Italia.

“Il meglio di te”: significato

“Il meglio di te” è uno storytelling incentrato sulla quotidianità di coloro, soprattutto giovani, che non riescono a decidere cosa fare della propria vita, quale strada intraprendere in un mondo che all’apparenza sembra troppo vasto e troppo complicato.

L’unica cosa da fare di fronte a tutta questa incertezza è dunque soltanto quella di trovare una persona con la quale condividere il proprio presente ma anche e soprattutto i propri dubbi sul futuro, il quale, in due, forse appare un po’ meno tetro.

“Il meglio di te”: testo

[Intro]

Studi

Oppure leggi le stronzate su quel coso poco vere che non scrivono sui muri

E se poi ti beccassi in giro con gli amici, rimarrei in silenzio perché

(Yah, okay, B-R-E-S-H, ci siamo, yo, Shune)

[Verso 1]

Lei da sola, lucidalabbra rosa

Carica la sua IQOS come fosse una pistola

Scorre con l’unghia lunga, il rumore fa “tac-tac”

Me la vedo e già provo a immaginarmela sul clap

Lui, distante, scende a vender due canne

Pantaloncino camo, guarda male una volante

Deve contare soldi, passa e si butta in quel bar

Ancora non sa che è davanti all’università

[Ritornello]

Studi

Oppure leggi le stronzatе su quel coso poco vere chе non scrivono sui muri

E se poi ti beccassi in giro con gli amici, rimarrei in silenzio

Perché voglio restare solo con te

Davanti agli altri non ti riesco a dire quello che voglio

Soltanto il meglio di te, tutto per me

[Verso 2]

Fai le fiamme col tuo sorriso, due occhi da paradiso

Io sono spettinato e ho la barba da fare schifo

Non so più con quale spirito riesca a parlarti e sibilo un po’

Ho poca voce ed urlato tutta notte

Mi dai qualche risposta prefabbricata apposta

E saperlo ogni volta non sai quanto mi costa

E ti filleri il cuore come filleri te

Fai una doccia d’amore oppure un bagno di cash

Vorrei avere questo hotel tutto per noi

E finire a farlo sopra la moquette dei corridoi

Poi chiamare in stanza e chiederti che vuoi

E farti cambiare idea nella hall dei fatti tuoi

[Ritornello]

Studi

Oppure leggi le stronzate su quel coso poco vere che non scrivono sui muri

E se poi ti beccassi in giro con gli amici, rimarrei in silenzio

Perché voglio restare solo con te

Davanti agli altri non ti riesco a dire quello che voglio

Soltanto il meglio di te, tutto per me

[Ponte]

Sotto terra o dove non passa il sole

Si fa la guerra e quello che si vuole

Possiamo usarlo come il nostro fight club

Dove dai il meglio di te

[Ritornello]

Studi

Oppure leggi le stronzate su quel coso poco vere che non scrivono sui muri

E se poi ti beccassi in giro con gli amici, rimarrei in silenzio

Perché voglio restare solo con te

Davanti agli altri non ti riesco a dire quello che voglio

Soltanto il meglio di te, tutto per me.

