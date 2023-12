“Bridgerton” tornerà su Netflix nel 2024, con la terza stagione del dramma in costume che arriverà in streaming in due parti.

I primi quattro episodi saranno presentati in anteprima il 16 Maggio, mentre i successivi quattro saranno disponibili per lo streaming il 13 Giugno.

Insieme all’annuncio, Netflix ha pubblicato anche un video che unisce filmati visti in precedenza con TikTok e post sui social media di fan desiderosi di rivisitare l’alta società della Londra dell’era Regency.

“Bridgerton”, che sarà girato a Londra, è prodotto da Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica e Van Dusen.

Il vasto cast comprende anche Luke Thompson (Benedict Bridgerton), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte), Adjoa Andoh (Lady Danbury), Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Lorraine Ashbourne (Mrs. Varley), Hannah Dodd (Francesca Bridgerton), Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), Harriet Cains (Philipa Featherington), Bessie Carter (Prudence Featherington), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton), Will Tilston ( Gregory Bridgerton) e Julie Andrews (Lady Whistledown).

“Bridgerton” terza stagione: protagonisti Penelope e Colin

La serie Shondaland entrerà direttamente nella storia d’amore di Penelope Featherington (Nicola Coughlan) e Colin Bridgerton (Luke Newton) nella terza stagione, deviando dai libri di Julia Quinn su cui è basata.

Nel frattempo, Penelope dovrà fare i conti con la sua rottura con Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), che, secondo la descrizione di Netflix, ha trovato una nuova amica in un posto improbabile. Con una presenza crescente nel ton, Penelope deve affrontare la sfida di tenere nascosto il suo alter ego di Lady Whistledown.

Jess Brownell, che ha assunto l’incarico di showrunning dopo l’uscita di Chris Van Dusen, ha dichiarato a Variety:

“Sento davvero che è il momento di Colin e Penelope. Dato che guardiamo entrambi questi attori sui nostri schermi sin dalla prima stagione, abbiamo già investito un po’ in loro. Sappiamo chi sono come persone”.

Ha continuato: “Sento che, soprattutto nell’ultima stagione, ci sono questi momenti di tensione tra loro in cui è come se Colin arrivasse quasi al punto di rendersi conto che Penelope prova dei sentimenti per lui ma non ci arriva del tutto. Invece di restare a galla con quella dinamica, volevamo spingerla nella loro stagione. Sembrava davvero il momento perfetto per iniziare”.

