“Briganti“, serie TV made in Italy disponibile su Netflix, si apre evidenziando le definizioni ambigue della parola “ricco”, che si adatta perfettamente al contesto. In senso monetario, il termine è chiaro, ma se lo applichiamo all’Italia post-unitaria, diventa più complesso. Per alcuni, la terra di Palermo è povera, ma per altri rappresenta una ricchezza di potenzialità, pronta per essere esplorata. Il fatto che la serie inizi con questa riflessione è significativo e pone le basi per la narrazione.

L’epoca in cui si svolge Briganti è segnata dalla recente unificazione italiana, un periodo di grandi cambiamenti e tensioni sociali. Dopo l’unificazione, molte aree del Sud Italia, precedentemente sotto il regno dei Borboni, hanno vissuto una transizione difficile. Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, molti abitanti di queste zone ricordano con nostalgia il periodo borbonico, ritenendo che la loro situazione economica e sociale fosse migliore prima dell’arrivo delle truppe di Giuseppe Garibaldi. Questa percezione è radicata in problemi concreti come la gestione delle terre, le tasse e la sicurezza, che sono peggiorati con il nuovo governo piemontese.

La serie si distingue per le sue sfumature politiche, che ricordano quelle di altre serie tv come “Song of the Bandits”, un dramma storico coreano anch’esso disponibile su Netflix. La serie si distingue per l’inserimento di profondi contesti storici e temi di emancipazione femminile, ma avrebbe potuto approfondire ulteriormente le complessità dell’Italia post-unitaria, offrendo spunti di riflessione sulla situazione socio-economica del Sud in quel periodo.

La serie “Briganti” presenta una trama ricca e articolata, ma a volte può risultare piuttosto complessa a causa del gran numero di personaggi e delle loro diverse motivazioni, che a volte possono confondere lo spettatore. Nonostante questa complessità, il racconto di una casalinga annoiata che si trasforma in un temibile leader di banditi resta un filone narrativo chiaro e diretto.

Un elemento ricorrente nella storia è la ricerca di un tesoro d’oro. Dopo la riunificazione d’Italia, la banca di Palermo viene svuotata per finanziare la guerra, e il tesoro rimane sepolto. Il mistero si infittisce quando la mappa che indica il luogo del tesoro scompare. Il protagonista, Giuseppe Schiavone, soprannominato Sparviero, si mette sulle tracce della mappa, che si scopre essere in possesso di Clemente Degli Orti, un proprietario terriero di Basilicata. Clemente ha l’intenzione di utilizzare la mappa per recuperare l’oro, e per questo recluta soldati da famiglie povere per proteggersi dai briganti nei boschi.

La situazione si complica ulteriormente quando Don Clemente, marito di Filomena de Marco (Michela De Rossi), viene mortalmente ferito da lei dopo essere stato vittima di un grave atto di violenza. Dopo l’aggressione, Filomena fugge e si unisce a una famiglia di briganti che, nonostante le iniziali diffidenze, decidono di collaborare con lei per il guadagno che potrebbero ottenere. Nel frattempo, Filomena riesce a impossessarsi della mappa nella cassaforte del marito, costringendo Sparviero a cercarla per conto di Fumel.

Filomena diventa il fulcro della narrazione, emergendo come il personaggio più forte e centrale, che rende la serie particolarmente interessante nonostante la complessità del contesto. “Briganti” si distingue anche per la solidità della trama e l’ottima caratterizzazione dei personaggi. Tecnicamente, la serie è curata, con scenografie elaborate e paesaggi suggestivi, anche se alcune scene notturne soffrono di problemi di illuminazione.

Nonostante la qualità generale, i drammi storici in costume sono piuttosto frequenti sulle piattaforme di streaming come Netflix, e “Briganti” fatica a distinguersi in questo genere affollato. Tuttavia, può catturare l’interesse di chi apprezza questo tipo di narrazioni, specialmente nel contesto mediatico variegato del 2024.

È confortante notare come le produzioni internazionali focalizzate su periodi storici specifici trovino spazio a livello globale e come l’impegno profuso nella loro realizzazione sia evidente. “Briganti” è una serie d’epoca ben fatta che, pur senza distinguersi in modo particolare, offre un’interpretazione affascinante e ben realizzata del suo genere.

"Briganti" è una serie TV ambientata nel sud Italia a metà del XIX secolo. Racconta la storia di una donna che, costretta a fuggire, si trasforma da moglie sottomessa a leader carismatica di una banda di briganti.

