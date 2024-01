Bryan Cranston ha dichiarato che è ora di lasciare “andare via” Breaking Bad.

L’attore ha interpretato il ruolo dell’insegnante di chimica, diventato poi il re della droga, Walter White, durante tutta la serie tra il 2008 e il 2013.

Parlando con Entertainment Tonight, Cranston ha detto che “Tutto dovrebbe finire, poiché tutto è ciclico. Le nostre vite sono cicliche. Le stagioni, gli alberi, tutto. E quindi va bene avere un inizio, una parte centrale e una fine, e poi lasciarlo andare. Sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto.”

Oltre ad un cameo nell’ultima stagione di “Better Call Saul”, Cranston è riapparso nei panni di White per una breve apparizione nel film unico “El Camino” nel 2019, e ha anche rianimato il personaggio per uno spot pubblicitario del Super Bowl l’anno scorso.

Nel frattempo, nel 2023 il creatore Vince Gilligan ha discusso la possibilità di uno spettacolo spin-off per il figlio di White, Walt Jr. (RJ Mitte).

Bryan Cranston “Breaking Bad”: possibile il proseguimento della serie

“Quando Breaking Bad finisce, non è affatto un finale molto felice per questi personaggi, ma viene mostrato che le loro vite continuano”, ha detto a Variety. “Mi piacerebbe credere che le cose migliorino per loro. Odierei il pensiero che Walt Jr. segua le orme di Walt nel mondo del crimine. Questo è probabilmente il genere di cose che qualcuno proporrà tra 10 o 15 anni: Walter Jr. nei panni di un signore del crimine di Albuquerque che riesce dove suo padre ha fallito.

“Potrei praticamente garantire in questo momento che non ho alcun interesse a vedere ciò accadere. Sarebbe un triste tributo allo spettacolo. È divertente pensare a cosa potrebbe accadere ai personaggi, ma non raggiunge il livello di “Cavolo, mi piacerebbe raccontare di più sulla storia”. Ma chissà, forse tra qualche anno”.

Gilligan ha aggiunto che sarebbe “dubbioso da morire” che ciò accada, aggiungendo: “L’unica cosa attraente di quest’idea è lavorare di nuovo con RJ Mitte perché è un attore meraviglioso e un ragazzo dolce. Ma sarebbe dannatamente deprimente. Questa sarebbe la lezione sbagliata dallo show, se ci sono lezioni da trarre da esso.

E tu cosa ne pensi delle parole di Bryan Cranston su “Breaking Bad”? Lascia un commento!