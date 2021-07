I BTS hanno pubblicato la nuova canzone “Permission to Dance” in data 9 luglio 2021. Permission To Dance dura 3 minuti e 7 secondi e l’etichetta che si è occupata della distribuzione è la Big Hit Music. La traccia appare nel singolo CD “Butter“, uscito venerdì e presenta anche le versioni strumentali di ciascuna delle canzoni. Ideali per un bel remix?

“Permission to Dance” è stato scritto da Ed Sheeran insieme a Steve Mac, Johnny McDaid e Jenna Andrews, e prodotto da Mac, Andrews e Stephen Kirk. Diciamo che i BTS mettono dentro le loro voci e il loro fascino che ha conquistato tutta l’Asia. Come suggerisce il titolo, la traccia è incentrata sul groove ottimista e sul divertimento estivo. Nel video di accompagnamento, RM, Suga, J-Hope, Jung Kook, V, Jimin e Jin ballano all’aperto in un locale soleggiato, in una lavanderia a gettoni e in un patio. La vivace canzone ispira anche gli altri a muoversi al ritmo, dai dipendenti dell’ufficio e della scuola ai bambini su un campo da tennis.

Il gruppo si esibirà con “Permission to Dance” durante il loro evento di due notti il ​​13 e 14 luglio al The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

I BTS hanno recentemente celebrato il loro ottavo anniversario con uno speciale evento in streaming di due giorni, che si chiama Muster Sowoozoo. All’inizio di questo mese, hanno annunciato una linea di personaggi pop Funko ispirati alla loro prima canzone in lingua inglese “Dynamite“. Il gruppo ha anche collaborato con vari altri marchi, tra cui Casetify, Samsung, Louis Vuitton e McDonald’s.

Esibizioni dal vivo

La coreografia di Permission to Dance include i termini “divertimento”, “ballo” e “pace” nella lingua dei segni internazionale. La prima esibizione dal vivo ha avuto luogo il giorno stesso dell’uscita al termine del talk show A Butterful Getaway trasmesso in streaming su Naver Now. Il debutto televisivo avverrà il 13 luglio al famoso Tonight Show.

Qual è il significato di Permission To Dance dei BTS

I BTS hanno avviato l’estate con “Butter” e continuano a sposare le sonorità ottimistiche con la loro nuova canzone inglese “Permission to Dance”.

I testi di “Permission to Dance”, co-scritto da Ed Sheeran, ti ricordano letteralmente che non hai bisogno del permesso di nessuno per provare gioia, ballare e crogiolarti nella positività. Sheeran era entusiasta della sua uscita e Jin, Jungkook, V, RM, Suga, Jimin e J-Hope hanno dato vita ai testi con le loro belle voci. Sheeran ha twittato: “Ho scritto questa canzone un po’ di tempo fa e sono così felice che sia stata ascoltata su un palcoscenico mondiale e cantata da persone talentuose”.

Wrote this song a while ago and so happy it’s being heard on such a world stage and being sung by such talented people. Check out Permission to Dance by @BTS_twt @bts_bighit on all platforms x

Repost @ teddysphotos on Instagramhttps://t.co/0JaDjEgXI3 #PermissiontoDance pic.twitter.com/pAsr7XJ7pp — Ed Sheeran (@edsheeran) July 9, 2021

“Permission to Dance” continua il tema di “Butter”.

“Volevamo creare una canzone che fosse davvero divertente, una canzone davvero estiva e che rendesse le persone felici e le facesse ballare. Questo è quello che volevamo fare. Volevamo avere una canzone estiva che potesse guarire e consolare le persone. Ecco perché abbiamo scelto questa canzone ed è per questo che abbiamo deciso di rilasciare questa canzone. Questa è una traccia davvero divertente, quindi, quando abbiamo finito di registrarla, l’abbiamo ascoltata tutti insieme. Poi ci dicevamo l’un l’altro: ‘È fantastica. Questa è una canzone così divertente.’”

La nostra recensione di Permission To Dance dei BTS

“Permission To Dance” è un singolo pop si stampo classico con un sound piacevole. È “dedicato a chi sta passando una brutta giornata o è scoraggiato di fronte alla realtà”, secondo un comunicato, ed è difficile immaginare che non dia almeno un po’ di sollievo in quelle circostanze.

La canzone ricorda molto ‘Dynamite‘ in alcuni punti.

Ci sono note di pianoforte calde archi che girano come se suggerissero i passi di danza da eseguire. Verso la fine, c’è un momento in cui il riverbero viene alzato al massimo, la strumentazione quasi svanisce e tutto ciò che rimane sono le voci dei BTS e i battiti di mani travolgenti.

Sì, è un po’ stereotipato e prevedibile, ma non è obbligatorio creare qualcosa di nuovo per avere un singolo bello. Permission To Dance trasmette un’ondata di energia che fa piacere… soprattutto dopo una pandemia.

Voto: 7/10

La traduzione del testo di Permission To Dance scritto da Ed Sheeran

[Verso 1: Jung Kook, RM]

E’ la parte difficile di essere giovane

quando il tuo cuore batte all’impazzata

batte più forte e non c’è possibilità di proteggerlo

quando tutto sembra andare male

inizia a cantare come Elton John

e comprendi quel sentimento, siamo solo all’inizio

[Pre-Ritornello: Jimin, Jin]

Quando le notti diventano più fredde

e il tuo ritmo ritarda

sogna quel momento

quando ti guardi negli occhi

e di…

[Ritornello: Jung Kook, V]

Voglio ballare

la musica mi fa andare avanti

nulla può fermarci, si

rompiamo gli schemi

e viviamo come se fossimo fatti d’oro

e muoviamoci come se fossimo ballerini pazzi

[Post-Ritornello: Jimin, RM, Jin]

Non dobbiamo preoccuparci

perché quando andiamo giù, sappiamo come atterrare

Non dobbiamo fare il discorso, ma fare i passi giusti oggi

perché non abbiamo bisogno del permesso di ballare

[Verso 2: j-hope, SUGA, Jung Kook]

C’è sempre qualcosa che si mette di traverso

ma non dobbiamo farci scoraggiare

Sapremo come spezzarci

teniamo la vibrazione giusta

perché non ci si guarda alle spalle

non c’è nulla da provare

non è scritto sulla pietra (Si)

[Pre-Ritornello: V, Jung Kook, Jimin]

L’attesa è finita

Il tempo è ora facciamolo bene, mm (Yeah)

Yeah andremo avanti

staremo svegli fino all’alba (Yeah)

e diremo

[Ritornello: Jung Kook, V]

Voglio ballare

la musica mi fa andare avanti

nulla può fermarci, si

rompiamo gli schemi

e viviamo come se fossimo fatti d’oro

e muoviamoci come se fossimo ballerini pazzi

[Post-Chorus: Jung Kook, j-hope, Jimin]

Non dobbiamo preoccuparci

perché quando andiamo giù, sappiamo come atterrare

Non dobbiamo fare il discorso, ma fare i passi giusti oggi

perché non abbiamo bisogno del permesso di ballare

[Bridge: Jin, Jung Kook]

Da-na-na-na-na-na-na x3

No, non abbiamo bisogno del permesso di ballare

Da-na-na-na-na-na-na (Hey) x3

[Pre-Chorus: Jimin, V]

Bene, lascia che ti mostri

che manteniamo il fuoco acceso

perché non è finita

finché non è finita, dillo di nuovo

Si

[Ritornello: Jung Kook, V]

Voglio ballare

la musica mi fa andare avanti

nulla può fermarci, si

rompiamo gli schemi

e viviamo come se fossimo fatti d’oro

e muoviamoci come se fossimo ballerini pazzi

[Post-Chorus: Jung Kook, j-hope, Jimin]

Non dobbiamo preoccuparci

perché quando andiamo giù, sappiamo come atterrare

Non dobbiamo fare il discorso, ma fare i passi giusti oggi

perché non abbiamo bisogno del permesso di ballare

Il testo di Permission To Dance scritto da Ed Sheeran

[Verso 1: Jung Kook, RM]

It’s the thought of being young

When your heart’s just like a drum

Beating louder with no way to guard it

When it all seems like it’s wrong

Just sing along to Elton John

And to that feeling, we’re just getting started

[Pre-Ritornello: Jimin, Jin]

When the nights get colder

And the rhythms got you falling behind

Just dream about that moment

When you look yourself right in the eye, eye, eye

Then you say

[Ritornello: Jung Kook, V]

I wanna dance

The music’s got me going

Ain’t nothing that can stop how we move, yeah

Let’s break our plans

And live just like we’re golden

And roll in like we’re dancing fools

[Post-Ritornello: Jimin, RM, Jin]

We don’t need to worry

‘Cause when we fall, we know how to land

Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight

‘Cause we don’t need permission to dance

[Verso 2: j-hope, SUGA, Jung Kook]

There’s always something that’s standing in the way

But if you don’t let it faze ya

You’ll know just how to break

Just keep the right vibe, yeah

‘Cause there’s no looking back

There ain’t no one to prove

We don’t got this on lock (Yeah)

[Pre-Ritornello: V, Jung Kook, Jimin]

The wait is over

The time is now so let’s do it right, mm (Yeah)

Yeah we’ll keep going

And stay up until we see the sunrise (Yeah)

And we’ll say

[Ritornello: V, Jin]

I wanna dance

The music’s got me going

Ain’t nothing that can stop how we move, yeah

Let’s break our plans

And live just like we’re golden

And roll in like we’re dancing fools

[Post-Ritornello: Jung Kook, j-hope, Jimin]

We don’t need to worry

‘Cause when we fall, we know how to land

Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight

‘Cause we don’t need permission to dance

[Ponte: Jin, Jung Kook]

Da-na-na-na-na-na-na

Da-na-na-na-na-na-na

Da-na-na-na-na-na-na

No, we don’t need permission to dance

Da-na-na-na-na-na-na (Hey)

Da-na-na-na-na-na-na

Da-na-na-na-na-na-na

[Pre-Ritornello: Jimin, V]

Well, let me show ya

That we can keep the fire alive, mm

‘Cause it’s not over

Till it’s over, say it one more time

Say

[Ritornello: Jung Kook, Jimin]

I wanna dance

The music’s got me going (Music’s got me going)

Ain’t nothing that can stop how we move, yeah (Hey, yeah)

Let’s break our plans

And live just like we’re golden (Ooh)

And roll in like we’re dancing fools (Like we’re dancing fools)

[Post-Ritornello: Jin, SUGA, V, Jung Kook]

We don’t need to worry

‘Cause when we fall, we know how to land (We know how to land)

Don’t need to talk the talk, just walk the walk tonight (Ooh)

‘Cause we don’t need permission to dance