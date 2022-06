A nove anni dalla formazione, la coesione della band di genere K-Pop BTS non accenna a diminuire; proprio grazie alla forte unione tra i suoi membri, è nato infatti il nuovo progetto musicale “Proof“, pubblicato il 10 giugno e comprendente 3 set di dischi contenenti 35 brani.

Tra questi, vi è il brano inedito “For youth“, che potrà essere ascoltato unicamente acquistando il set (è contenuto nel terzo disco), in quanto non verrà rilasciato in streaming.

Concentriamoci però oggi su un altro singolo, sempre facente parte del progetto “Proof” ma distribuito anche in streaming: “Yet to come“.

Significato della canzone

“Yet to come” è uno sguardo rivolto al passato da parte di tutti e sette i membri dei BTS: occhi che notano gli errori, gli sbagli, i rimpianti, ma anche i successi e gli obiettivi raggiunti. Una strada lunga e non sempre facile, quella intrapresa da questi giovani che “amano solo la musica“, la quale però rimane comunque la stessa, indipendentemente da tutto e tutti, come del resto accade comunemente quando “non interessano le aspettative del mondo“.

Il brano è dunque sì una rievocazione del passato e del cambiamento – nel bene e nel male – che inevitabilmente si è dovuto affrontare, ma rappresenta anche una luce di speranza e fiducia nel futuro, perché del resto, come dice il titolo, “il meglio deve ancora arrivare“.

Traduzione del testo

Era, onestamente, il meglio?

Perché voglio solo vedere il prossimo

Diligentemente di passaggio

Tutti i nostri ieri

Così meravigliosi

Sì, il passato è stato onestamente migliore

Ma il meglio è quello che viene dopo

Non sto giocando, nah di sicuro

Verso il giorno

Fino a quando non sarò senza fiato

Io e te, il momento migliore deve ancora arrivare

Il momento deve ancora venire, sì

Non sono sicuro da quando

Ma dicono che siamo i migliori

Pieno di questi nomi sconosciuti

Ora si sentono solo pesanti

Amavamo la musica

Stiamo solo correndo avanti

Prometto che continueremo a tornare per saperne di più

Da qualche parte nel profondo del tuo cuore

Vive ancora un ragazzino

Il mio momento deve ancora venire, deve ancora venire

Hai un sogno? Cosa c’è alla fine di quel percorso?

Il momento deve ancora venire, sì

Nel silenzio della notte, non smetteremo di muoverci

Ancora da venire

Toccheremo il cielo, prima del giorno in cui moriremo

Il momento deve ancora venire, sì

Questo è solo l’inizio, il meglio che deve ancora arrivare

Quel titolo scomodo che ci fu dato un giorno

Siamo ancora sconcertati dall’essere chiamati i migliori

Sai, io, io amo la musica

Non è cambiato molto da allora

Se non è cambiato molto, probabilmente

Dirai che è tutta una bugia, sì

Ci sono stati molti cambiamenti ma

Sono sempre lo stesso, un nuovo capitolo

Ogni momento è il mio nuovo meglio

Come se avessi di nuovo tredici anni

Sputare nei bar proprio come facevo io allora

Ho ancora molto da imparare

La mia vita ha molto da soddisfare

Se mi stai chiedendo perché

Il mio cuore te lo dice

Non ci interessano le aspettative del mondo

Non si tratta di questo, quel passo per essere i migliori

(Non ci siamo)

Corone e fiori, innumerevoli trofei

(Non ci siamo)

Sogna e spera e vai avanti

(Ci siamo così tanto)

Torna al punto di partenza dopo aver fatto un lungo giro, torna a uno

Da qualche parte nel profondo del tuo cuore

Vive ancora un ragazzino

Il mio momento deve ancora venire, deve ancora venire

Hai un sogno? Cosa c’è alla fine di quel percorso?

Il momento deve ancora venire, sì

Nel silenzio della notte, non smetteremo di muoverci

Ancora da venire

Toccheremo il cielo, prima del giorno in cui moriremo

Il momento deve ancora venire, sì

Questo è solo l’inizio, il meglio che deve ancora venire

Quindi era onestamente il migliore?

Perché voglio solo vedere il prossimo

Incredibilmente di passaggio

I ricordi

Così meravigliosamente

Sì, il passato è stato onestamente il migliore

Ma il mio meglio è quello che viene dopo

Canteremo fino al mattino

Verso il giorno

Più simili a noi stessi

Io e te, il momento migliore deve ancora arrivare.

–

Avete già ascoltato questa canzone? Diteci la vostra nei commenti!