Ormai lo sappiamo, quello che stiamo vivendo è il periodo dei reboot. Sono sempre di più, infatti, i titoli che si vanno aggiungendo alla lista che, di giorno in giorno, diventa sempre più lunga.

I reboot possono piacere o non piacere: d’altronde si tratta di un genere che riporta in auge titoli del passato per la gioia dei più nostalgici, ma al tempo stesso permette di far conoscere titoli importanti alle nuove generazioni. A non piacere, a volte, è il fatto che la storia venga raccontata in un modo diverso rispetto all’originale o che il cast sia diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto. Si tratta di un problema che bisogna superare perché, come sappiamo, il mondo cambia e, di conseguenza, non possiamo continuare a raccontare storie del passato che non abbiano riscontro nel presente. Uno dei reboot che il pubblico spera di vedere al più presto è, senza dubbio, quello di Buffy – L’ammazzavampiri.

La serie tv ha fatto il suo debutto nel 1997 e ci ha tenuto compagnia fino al 2003 diventando uno dei più grandi successi dell’epoca. Ci racconta la storia di Buffy Summers (l’attrice Sarah Michelle Gellar) nei panni della Cacciatrice, ovvero colei che deve sconfiggere i demoni che vogliono prendere possesso del mondo. Insieme ai suoi amici, Buffy combatte per riuscire nel suo intento. Rumors su un possibile reboot erano nati già negli scorsi anni, ma ora se ne torna a parlare e questi rumors sembrano destinati a diventare realtà. A raccontarci gli ultimi sviluppi è Dolly Parton, la cantante country che è anche una delle produttrici della serie con la Sandollar Productions, società che gestisce insieme al marito. Durante un’intervista con Business Insider, infatti, ha affermato che:

“Ci stanno ancora lavorando. Stanno pensando di farlo tornare in una veste rinnovata”.

Sarah Michelle Gellar nei panni di Buffy

Ormai se ne parla dal 2018 ed i fan sono davvero impazienti. Come sappiamo il lavoro di un reboot non è tra i più semplici ed è necessario del tempo per poterlo realizzare. Una cosa è certa, l’attrice Sarah Michelle Gellar non ci sarà e non prenderà parte al reboot in arrivo. Non ci è dato sapere se, però, sulla falsa riga di molti suoi colleghi, parteciperà almeno in un cameo. Molta la curiosità di sapere chi saranno i nuovi protagonisti e Dolly Parton, per il momento, non ha voluto fornire ulteriori dettagli. A tal proposito, la Gellar aveva affermato che:

“Buffy è concluso. Sarei d’accordo se continuassero la storia perché rimane sempre il tema dell’emancipazione femminile. Mi piace il modo in cui la serie è stata chiusa, ovvero che ogni ragazza può avere il potere. È perfettamente predisposto per far si che qualcun altro abbia quel potere. Ma come ho detto, le metafore di Buffy erano gli orrori dell’adolescenza. Penso di apparire ancora giovane, ma non ho più l’aria di un’adolescente”.

Un problema che affligge spesso i reboot e che, per questo motivo, non possono contare sui personaggi originali. Gli attori crescono ed hanno una nuova vita professionale quindi, seppur sono molto grati a titoli che hanno permesso loro di diventare volti noti a livello mondiale, non hanno intenzione di tornare sui loro passi, ma vogliono solo andare avanti.

