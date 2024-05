Cristian Bugatti, da tutti noi conosciuto semplicemente come Bugo, è un cantautore di Rho classe 1973. Dall’inizio della sua carriera ad oggi ha pubblicato nove album, ma è diventato un nome noto a tutti dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020 insieme a Morgan sulle note di Sincero e la conseguente squalifica.

Torna al Festival di Sanremo nel 2021 con il brano E invece si. Voce di brani come Mi manca, Casalingo, Me la godo, Che lavoro fai, Amore mio infinito fino a Al paese e Pasta al burro per citarne alcuni. Ed oggi Bugo è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 10 maggio, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Carciofi che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforma musicali di streaming.

Il cantautore Bugo

Il significato di Carciofi

Carciofi, il nuovo singolo di Bugo, fa parte del suo album Per fortuna che ci sono io. Il brano è leggero, pronto a tenerci compagnia per l’estate in arrivo. Si tratta di una celebrazione dell’irriverenza e dello spirito libero che caratterizza la musica del cantautore. A tal proposito, Bugo rivela che:

“Tutti i grandi dischi hanno al loro interno una canzone più leggera, divertente, anche stupida. Carciofi è una canzone meravigliosamente stupida”.

Nel frattempo, Bugo si prepara per tornare ad esibirsi live con il suo tour Live Estate 24 che vedrà la prima data il 25 maggio a Vasto (Chieti) per poi proseguire a Piacenza, Fiorano Modenese, Robecco sul Naviglio, Buti, Popoli Terme e San Vito al Tagliamento. Tutte date dove i suoi fan non vedono l’ora di poterlo sentire live e poter cantare con lui tutti i suoi più grandi successi, ma anche le canzoni più recenti.

E tu sei un fan di Bugo? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo dal titolo Carciofi? Ti aspettiamo nei commenti!