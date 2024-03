Cristian Bugatti, da tutti noi conosciuto semplicemente come Bugo, è un cantautore di Rho classe 1973. Dall’inizio della sua carriera ad oggi ha pubblicato nove album, ma è diventato un nome noto a tutti dopo la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2020 insieme a Morgan sulle note di Sincero e la conseguente squalifica.

Torna al Festival di Sanremo nel 2021 con il brano E invece si. Voce di brani come Mi manca, Casalingo, Me la godo, Che lavoro fai, Amore mio infinito fino a Al paese e Pasta al burro per citarne alcuni. Ed oggi Bugo è pronto per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 1 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Per fortuna che ci sono io che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforma musicali di streaming. Il brano anticipa l’uscita dell’omonimo album dell’artista atteso per il prossimo 15 marzo.

Il cantautore Bugo

Il significato di Per fortuna che ci sono io

Per fortuna che ci sono io, il nuovo singolo di Bugo, è un grido di libertà ed un inno alla vita, in breve possiamo definirlo un tributo alla forza che l’animo umano riesce ad avere. Il cantautore con questa canzone vuole farci sapere chi è veramente, senza filtri e senza compromessi, proprio come ha sempre fatto. A tal proposito, Bugo rivela che:

“Il brano è la mia reazione a questi ultimi anni. E’ la prima canzone nata per questo nuovo album: un inno alla vita, un tributo alla forza dell’animo umano. Continuerò a cantare, a lottare ed a vivere ogni istante con tutta l’intensità di cui sono capace. Perché per fortuna che ci sono io e non smetterò mai di essere me stesso”.

