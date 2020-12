In rotazione radiofonica dal 4 dicembre, ecco Quando Impazzirò di Bugo, singolo estratto dall’album Cristian Bugatti uscito lo scorso febbraio, l’indomani dell’esperienza sanremese.

Pubblicato anche il video ufficiale della canzone che più di una semplice clip viene presentato come un vero e proprio film. In effetti dura più del normale e racconta in modo dettagliato la canzone.

Analisi del video ufficiale di Quando Impazzirò

Il video di Quando Impazzirò, diretto da Eros Galbiati, ha una lunga intro nella quale non si sente la canzone, ma mostra Bugo in un bellissimo appartamento, mentre si muove per gli ambienti della casa e spesso si ferma, immobile, e con lo sguardo fisso, a ripensare a qualcosa.

Quando poi parte la musica, è un po’ come entrare nella mente di Bugo, nella mente dell’artista e, ancora più precisamente, nella mente dell’artista innamorato, che nel momento in cui “perde la testa” crea un suo mondo, una sua poesia, una sua canzone.

E’ infatti questo il significato più profondo di Quando Impazzirò, la mente innamorata, che impazzisce quando trova quel qualcuno e quel qualcosa che per un istante fa perdere i confini della realtà, di tutto quello che normalmente è la normalità

Bello anche l’uso del suono che di fa nel video ufficiale di Quando impazzirò, che ci regala momenti di musica in presa diretta, con Bugo disteso su di un tavolo che strimpella la sua chitarra, o che fischietta, così come inquadrature che ci mostrano Bugo attraverso un cubo di acqua, e di conseguenza vengono modificati anche i suoni.

Un ottimo video per una canzone molto bella, tra le preferite dell’intero album per molti dei fan del cantante.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento qua sotto, dopo aver letto il testo integrale della canzone.

Il testo di Quando Impazzirò di Bugo

Quando impazzirò

dirò la verità

Ad esempio che

che tua madre è Satana

Quando impazzirò

non mi dispiacerà

di uscire con gli slip

in piazza di domenica

E canterò canzoni fuori moda

come l’educazione

e il giorno del tuo compleanno verrò a dire

Che ti voglio bene, tanto bene, troppo bene

ma tu non vali niente

come una birra analcolica

Però ti voglio bene, tanto bene, che nemmeno un cane

E io ti avrei sposato io

l’altra sera in macchina

Grattare ancora il tuo citofono

per farmi dire di no

Quando impazzirò

so già come si fa

farò senza di te

basta togliersi una costola

Quando impazzirò

puoi dirlo pure a lui

che vive di Guccini e di De Andrè

e tu che fai YMCA

Lo sai nessuno prega per davvero fino a che l’aereo è dritto

E certe cose si fanno per dispetto

E io ti voglio bene, tanto bene, troppo bene

ma tu non vali niente

come una birra analcolica

però ti voglio bene, tanto bene, che nemmeno un cane

e io ti avrei sposato io

l’altra sera in macchina

Grattare ancora il tuo citofono

per farmi dire di no

Come il matto al parco

Giovanna d’Arco

Offrimi un elettroshock

Scemo oppure genio

merito un bel premio

o solo il manicomio

Però ti voglio bene, tanto bene, anche più del pane

e io ti avrei sposato io

l’altra sera in macchina

e invece di star qui al citofono

potevo dire di no