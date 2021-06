Finalmente si hanno notizie riguardo a Bullet Train, il film con protagonisti Brad Pitt e Sandra Bullock che tutti stiamo aspettando.

Da quanto dichiarato nelle scorse ore, il film uscirà nei cinema americani per la prossima primavera, precisamente l’8 aprile 2022, mentre ancora non si hanno notizie per quanto riguarda la distribuzione del film in Italia.

Visti però i nomi importanti che compongono il cast, non è sbagliato credere che la data d’uscita di Bullet Train in Italia sarà più o meno negli stessi giorni dell’uscita americana.

La trama di Bullett Train

Della trama, per il momento si sanno ancora pochi dettagli. Il film Bullet Train parla di un gruppo di sicari, assassini pagati per uccidere, che salgono tutti sullo stesso treno per una missione. Ovviamente nessuno sa di non essere solo, e le loro storie, insieme alla missione da compiere, s’intrecciano in molti modi.

Il cast del film, a parte i già citati Brad Pitt e Sandra Bullock, vede la partecipazione di altri nomi celebri, come Aaron Taylor-Johnson, Hiroyuki Sanada e Joey King

Il film sarà diretto da David Leitch, che, dopo un passato da coordinatore di stuntman, si è fatto notare negli ultimi anni come produttore e regista, nei film come John Wick e Atomica Bionda o per il secondo capitolo del film di Deadpool. Ora con Bullet Train, David Leitch tenterà di portare a segno un altro buon film, e visto il cast, le possibilità ci sono tutte.

Non resta che aspettare l’uscita del film, che come abbiamo detto, sarà nelle sale dall’8 aprile 2022.

