La miniserie Buongiorno Mamma si è conclusa da poco su Canale 5. Mistero ed amore sono stati gli ingredienti principali degli episodi della prima stagione con la famiglia di Guido Borghi (l’attore Raoul Bova) che deve vivere le proprie giornate al fianco della figura materna in coma. Nonostante questo, tutti trovano la forza per andare avanti e lottare, sperando sempre che la mamma possa tornare tra di loro.

Una prima stagione ricca di colpi di scena con episodi in grado di tenere il pubblico con il fiato sospeso, ma che si è conclusa con diversi punti interrogativi. Uno tra tutti l’arrivo di Maurizia (l’attrice Stella Egitto) a casa di Anna poco prima che la donna si sentisse male ed entrasse in coma o con la piccola Sole (l’attrice Ginevra Francesconi) pronta a diventare mamma a 16 anni. Molte le questioni in sospeso, tanto che per i telespettatori era quasi scontato che si sarebbe stato un secondo capitolo della serie tv italiana. Tuttavia non erano ancora arrivate notizie certo fino ad oggi con Raoul Bova che, tramite i suoi social network, ha rivelato che:

Guido, Francesca e Sole in Buongiorno Mamma

“La seconda stagione di Buongiorno Mamma si farà. Gli sceneggiatori della fiction prodotta da Lux Vide sono già al lavoro per mettere a punto le trame degli episodi che andranno a comporre il secondo capitolo della fiction. La nuova stagione sarà trasmessa nel corso della stagione televisiva del 2022”.

Una notizia molto attesa e che gli stessi protagonisti speravano. Sia Serena Autieri che Ginevra Francesconi, infatti, si erano dette ottimiste riguardo un possibile continuo di Buongiorno Mamma dato anche l’ottimo riscontro da parte del pubblico. E così sarà. Certo, sarà necessario aspettare ancora un anno circa prima di vedere cosa succederà, ma l’attesa sarà senza dubbio ripagata.

E tu hai seguito Buongiorno Mamma? Secondo te Maurizia c’entra qualcosa con il malore di Anna? Ti aspettiamo nei commenti!