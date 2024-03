Netflix ce la sta mettendo tutta per arrivare al suo obiettivo, ovvero quello di ottenere sempre più utenti possibili e restare, anche per quest’anno, la numero uno tra le piattaforme di streaming.

Per questo motivo ha deciso di ampliare il suo catalogo con titoli in grado di attirare l’attenzione del pubblico. Tra questi c’è senza dubbio un argomento che piace molto ed è quello di vedere gli agenti immobiliari vendere case da sogno. È sufficiente pensare a Selling Sunset e Selling The Oc che hanno ottenuto un ottimo successo e continuano ad andare avanti. Ma c’è anche quella che possiamo definire la loro sorella minore, ovvero Buying Beverly Hills dove troviamo gli agenti immobiliari della The Agency pronti a mettersi in gioco nel mercato immobiliare del lusso di Los Angeles tra drammi, litigi ed ostacoli.

Programmi in grado di far sognare il pubblico perché hanno come protagoniste case davvero da rivista, provvigioni da capogiro e cifre di acquisto molto altre, ci permettono di scoprire un mondo molto distante dal nostro. Buying Beverly Hills ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming nel 2022 attirando, in breve tempo, un grande interesse. Al momento ha all’attivo due stagioni per un totale di 18 episodi. Quando una serie tv piace viene spontaneo chiedersi se gli episodi che sono usciti da poco (in questo caso gli ultimi dieci episodi arrivati lo scorso 22 marzo) coincideranno con gli episodi finali della serie tv o se si andrà avanti. Ci sarà o meno la terza stagione di Buying Beverly Hills?

Le protagoniste di Buying Beverly Hills

Ecco quello che sappiamo fino ad ora. Per il momento manca ancora l’annuncio ufficiale di una terza stagione di Buying Beverly Hills anche se sembra molto plausibile che diventerà realtà. Come sempre, infatti, Netflix aspetta un po’ di tempo per poter valutare i livelli di ascolto. Una serie, infatti, può piacere inizialmente e poi il pubblico perde interesse, quindi è necessario vedere una risposta da parte degli abbonati di Netflix e per farlo sono necessarie alcune settimane. Dando un’occhiata sui social, però, una voce unica si alza da parte del pubblico che chiede di poter andare avanti con Buying Beverly Hills e vedere nuovi episodi. D’altronde, poi, Beverly Hills rappresenta il punto di forza della serie tv perché si tratta di una delle zone più amate ed ambite in tutto il mondo. Sicuramente nella terza stagione ritroveremo Mauricio Umansky, Farrah Aldjufrie, Alexia Umansky, Ben Belack, Brandon Graves, Sonika Vaid, Melissa Plat e Joey Benzvi.

Se Buying Beverly Hills sarà confermato, le riprese della terza stagione inizieranno già quest’anno per fare in modo che possa arrivare su Netflix già il prossimo anno evitando, così, di far passare troppo tempo tra una stagione e l’altra, cavalcando l’onda fino a quando l’interesse da parte del pubblico è alto. Non ci resta altro che aspettare e vedere le sorprese che ci riserverà la terza stagione.

E tu hai già visto Buying Beverly Hills? Ti piacerebbe se ci fosse una terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!