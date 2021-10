“Verso l’infinito e oltre!” un’esclamazione diventata famosa in tutto il mondo e pronunciata da Buzz Lightyear, il pilota spaziale protagonista di Toy Story, uno dei personaggi più amati dal pubblico.

Per questo motivo, si è deciso di far uscire il film Lightyear – La vera storia di Buzz diretto da Angus MacLane (regista vincitore dell’Annie Award, veterano di Pixar tanto che ha co-diretto Alla ricerca di Dory) e prodotto da Galyn Susman. Il film è atteso al cinema entro l’estate 2022, ma oggi è uscito il teaser ufficiale che ci permette di dare un’occhiata a quello che ci attenderà. Per quanto riguarda la trama ancora non ci è dato sapere cosa ci riserverà, ma sicuramente ci permetterà di conoscere meglio Buzz e le sue avventure in volo da una galassia all’altra, conosceremo le sue amicizie, gli ostacoli da lui superati e le sfide da lui vinte. A dare la voce a Buzz in Lightyear sarà l’attore Chris Evans che rivela di essere molto emozionato e di realizzare un vero sogno della sua vita:

“La frase un sogno che diventa realtà viene usata spesso, ma non aveva mai significato così tanto nella mia vita. Chi mi conosce sa quanto io ami profondamente i film di animazione. Non posso credere di poter far parte della famiglia Pixar e di lavorare con questi artisti brillanti che raccontano storie come nessun altro. Vederli lavorare è a dir poco magico. Ogni giorno mi do un pizzicotto”.

Il film Lightyear, sulla vita di Buzz

Grande attesa da parte del pubblico per poter conoscere uno dei personaggi più amati dei film di animazione e poter seguire il prequel Lightyear – La vera storia di Buzz. Non ci resta altro che aspettare ancora un po’ di tempo nell’attesa di conoscere ulteriori dettagli direttamente dal set e poi, presumibilmente la prossima estate, poterci godere l’uscita del film al cinema.

E tu sei un fan di Buz di Toy Story? Andrai al cinema a vedere Lightyear – La vera storia di Buzz? Ti aspettiamo nei commenti!