Non un trio qualunque quello che in questo primo venerdì di agosto ci ha regalato l’orecchiabile brano “Obsessed“.

Ad esso hanno infatti lavorato tre artisti molto noti e amati del panorama musicale contemporaneo: Calvin Harris, britannico classe 1984, Charlie Puth, trentenne di nazionalità statunitense, e infine Shenseea, cantautrice ma anche ballerina giamacaina di venticinque anni.

La canzone appartiene all’album “Funl Wav Bounces Vol.2” di Harris, composto da 14 brani in cui, come nel caso di “Obsessed“, sono intrecciate le voci di numerosi cantanti (quali, per citarne solo alcuni, Dua Lipa, Justin Timberlake, Young Thug, Savage e Pharrell) per dar vita a – come è stato definito l’album stesso nella sua interezza – “la quintessenza dell’estate“.

Significato della canzone

“Obsessed” è una canzone ritmata che parte subito con il ritornello nel quale è contenuto il perno saliente della canzone: il desiderio di un uomo di essere notato dalla persona che ama, con la quale sembra aver avuto una relazione (“Mi manchi“, “Una volta ero in cima ai tuoi pensieri“), ma che ora è scostante e lontana, non più interessata a lui neanche minimamente (“Non guardi nemmeno dalla mia parte“).

Questo suo desiderio si trasforma però quasi in ossessione, che egli stesso tuttavia riflette sulla donna al centro dei suoi pensieri, volendo intensamente che sia lei ad essere ossessionata da lui.

Nel primo verso della canzone, le parole di Shenseea sembrano dare risposta agli ardori del suo (ex?) compagno: lei è una donna che non vuole “ammollarsi a un uomo“, ma che allo stesso tempo sostiene di aver bisogno di “un uomo grande“, che per certi aspetti sembra aver trovato, come si può intendere dal verso successivo cantato nuovamente da Puth (“Ma ora qualcuno si prende il tuo tempo“).

L’ultima parte della canzone, infine, pone una domanda chiave: “dov’è l’amore?“.

Probabilmente non nel cuore della ragazza di questo brano. O almeno, non rivolto a colui che lo – e la – brama.

Traduzione del testo

[Ritornello: Charlie Puth]

Mi manchi ogni singolo giorno, ma non guardi nemmeno dalla mia parte

Vorrei davvero che tu fossi ossessionata da me

Mi manchi ogni singolo giorno ma non sai nemmeno il mio nome

Vorrei davvero che tu fossi ossessionata da me

[Verso 1: Shenseea]

Non il solito decaffeinato, weh fai un mix? (No)

Spinello? Ti faccio sballare come l’erba (Hey)

Sostituendo i sentimenti con un cattivo Louis V (Woo)

Suh, G, ti dico che hai fatto i soldi (Sì)

Ossessionato dalla mia bella carne rosa

Quando sono fuori, lui non subisce pressione

Il corpo di una ragazza sexy sembra vivere nei Gemelli

Non mi ammollerò a un uomo, non sono abbastanza grande

No, oh, l’uomo è stressato dai ragazzi

Posso fare a meno di loro perché ho i miei giocattoli, sì

Tutti voi neri siete cani

Il modo in cui fate salire questa figa con voi e le vostre zampe

Woi, ho bisogno di un uomo grande (Big), Aston Martin (Oh)

Una grande villa (Yeah), nessun appartamento (Oh yeah)

Lo mantengo in funzione, ma è amato

Grandi speranze ma è tutto inutile, sì

[Ritornello: Charlie Puth]

Mi manchi ogni singolo giorno, ma non guardi nemmeno dalla mia parte

Vorrei davvero che tu fossi ossessionata da me

Mi manchi ogni singolo giorno ma non sai nemmeno il mio nome

Vorrei davvero che tu fossi ossessionata da me

[Verso 2: Charlie Puth]

Non ti accorgi nemmeno quando atterro in città

Una volta ero in cima ai tuoi pensieri

La mia speranza, che tenevi vicino a te quando eri con me

Ma ora qualcuno si prende il tuo tempo

Baby, sto aspettando che tu rinsavisca

Dici che hai bisogno di me, dimmi, quali sono le possibilità?

[Interludio: Shenseea & Charlie Puth]

Nah, oh, hey

Sì, sì, sì, sì.

Baby, nah

Baby, nah

[Ritornello: Charlie Puth]

Mi manchi ogni singolo giorno, ma non guardi nemmeno dalla mia parte

Vorrei davvero che tu fossi ossessionata da me

Mi manchi ogni singolo giorno ma non sai nemmeno il mio nome

Vorrei davvero che tu fossi ossessionata da me

[Outro: Shenseea & Charlie Puth]

Sì, ah, oh

Sì, ooh, sì (Ooh, sì, sì)

Sì, (Whoa), uh

Sì, dov’è l’amore, tesoro?

Ah (Ah), ah (Ah)

Ah (Ah), ah (Ah)

Ah (Ah), ah (Ah)

Ah (Ah), ah (Ah)

–

Cosa pensate di questa canzone e del significato del suo testo? Confrontiamoci nei commenti!