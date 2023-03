Calvin Harris ed Ellie Goulding sono tornati, dopo dieci anni dalla prima collaborazione che ha portato alla genesi di “I need your love“, con un nuovo brano: si intitola “Miracle“, è stato annunciato lo scorso gennaio e rilasciato venerdì 10 marzo 2023.

Scopriamo subito il significato e la traduzione del testo della canzone, allora.

Significato di “Miracle”

La canzone parla di un delicato rapporto d’amore tra due persone, che dopo aver passato un momento molto duro sembra poter rinascere.

Traduzione del brano

[Verso 1]

Quando mi abbracci

C’è un posto dove vado

È un’altezza diversa

Oh no

Quando mi tocchi

Divento vulnerabile

In una luce diversa

Oh no

[Ritornello]

Sei troppo cinico

Per credere in un miracolo

Che mi è appena sfuggito dalle mani

Ma potresti rischiare con me?

Puoi perdonare tutto

Per credere in un miracolo?

Sì, ti ho fatto passare l’inferno

Ma ti chiedo di credere

Di credere in un miracolo



[Ponte]

Di credere in un miracolo

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah

[Verso 2]

Quando mi abbracci

C’è un posto dove vado

È un posto diverso

Oh no

Quando mi tocchi (Quando mi tocchi)

Divento vulnerabile (Divento vulnerabile)

In una luce diversa

Oh no

[Ritornello]

Sei troppo cinico

Per credere in un miracolo

Che mi è appena sfuggito dalle mani

Ma potresti rischiare con me?

Puoi perdonare tutto

Per credere in un miracolo?

Sì, ti ho fatto passare l’inferno

Ma ti chiedo di credere

Di credere in un miracolo



[Ponte]

Credere in un miracolo

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah

Credere in un miracolo

[Outro]

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah

Ah, ah, ah, ah