Elvis Costello ha pubblicato l’ultimo singolo di Spanish Model, l’edizione in lingua spagnola di This Year’s Model.

“La Chica De Hoy (The Year’s Girl)” ora vanta una nuova interpretazione per gentile concessione della pop star cilena Cami, che appare anche in un video musicale ispirato a “Subterranean Homesick Blues”.

“È un onore per me essere stata invitata ad eseguire la versione spagnola del classico ‘This Year’s Girl’ dal maestro Elvis Costello”, ha detto Cami in una dichiarazione. “Mi considero parte di un grande cambiamento nell’industria musicale per quanto riguarda le donne e credo che questa canzone fu molto pionieristica all’epoca, nel dibattito sull’equità di genere. Sono molto grata al creatore di questa canzone. Grazie a tracce come questa noi donne possiamo impegnarci politicamente. Le donne sono grate a testi come questo”.

Ha aggiunto Cami:

“I testi di Elvis hanno un significato particolare e ti fanno venire voglia di studiarli per scoprire cosa intendeva veramente dire in ogni frase, è bellissimo. Elvis è un artista che ammiro molto. Sono cresciuta con la sua musica e ricordo che mio padre cantava le sue canzoni durante la mia infanzia. Tuttavia, l’invito a partecipare a quest’album è stato sorprendentemente per me. Ero in studio a registrare il mio album e il mio produttore Sebastian Krys mi ha dato la notizia. Durante la registrazione delle voci, abbiamo cercato di non cambiare così tanto i testi rispetto alla versione originale inglese. Come mi aspettavo, tutto è avvenuto in modo molto naturale. C’è qualcosa di eccezionale nella nostra versione e ora sono molto felice di condividerla con voi. Spero che vi piaccia.”

Anche Elvis Costello ha commentato il singolo:

“È fantastico sapere che una cantante come Cami canti ‘This Year’s Girl’. Il microfono adora la sua voce. È totalmente un’altra canzone con una giovane donna che la canta così. Cami sta raccontando la sua storia, una storia bella. Conferisce al brano un tocco moderno, anche per merito di Sebastian Krys”.

Spanish Model uscirà il 10 settembre tramite UMe e conterrà collaborazioni con Juanes (che ha pubblicato la sua versione di “Pump It Up” il mese scorso), Pablo López, Vega e altri.

Il significato di This Year’s Girl di Elvis Costello

“This Year’s Girl” è stata scritta da Costello come “canzone di risposta” alla canzone dei Rolling Stones del 1966 “Stupid Girl”. Il cantante ha spiegato la relazione tra le canzoni: “I miei testi avrebbero potuto essere duri con la ragazza, ma trasmettevano rimpianto e simpatia, mentre la canzone di Jagger/Richards sembrava divertirsi nell’essere senza cuore e crudele”.

Il testo di “This Year’s Girl” ha portato Costello a essere criticato per aver attaccato le donne. Costello ha rimproverato queste accuse, dicendo che “tutto nella canzone riguarda il modo in cui gli uomini vedono le donne e ciò che desiderano da loro. Può contenere forme di delusione ed essere critica, ma difficilmente costituisce odio”. Costello lo ha anche paragonato positivamente ‘This Year’s Girl’ a ‘Stupid Girl, dicendo: “Gli Stones hanno scritto ‘Stupid Girl’ e sono eroi. Io ho scritto ‘This Year’s Girl’, dicendo che la moda è una trappola e tutti mi hanno dato del misogino”.

Durante l’intro di “This Year’s Girl”, Costello suona con una chitarra Gretsch Country Club che aveva comprato a San Francisco durante la realizzazione dell’album. La canzone presenta un ritmo di batteria di Pete Thomas che è stato paragonato dalla critica al ritmo dei Beatles per “Ticket to Ride”. Costello ha aggiunto maracas e “Mersey vocal harmonies” alla traccia per imitare l’influenza rock and roll degli anni ’50.