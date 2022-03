Una canzone che entra subito in testa, rischiando di diventare subito un tormentone, si tratta di Bam Bam della cantante Camila Cabello in collaborazione con Ed Sheeran.

Una canzone davvero molto orecchiabile e simpatica, accompagnata anche da un video ufficiale molto ironico e divertente che puoi vedere in cima a questo articolo.

Ma la cosa più interessante di Bam Bam di Camila Cabello ed Ed Sheeran è il significato del testo, che a molti fan ha fatto venire il dubbio che fosse dedicato a Shawn Mendes, ex di Camila. E in effetti le parole della canzone sono molto chiare. Vediamo nel dettaglio a chi si riferiscono…

Il significato di Bam Bam di Camila Cabello insieme ad Ed Sheeran

Il testo di Bam Bam parla di una storia d’amore che è finita già da un po’ di tempo, lasciando spazio, dopo il dolore del distacco, alla risalita, al ritorno alla vita e alla serenità.

Le frasi che fanno pensare che Bam Bam sia dedicata a Shawn Mendes sono le prime del testo, dove Camila canta:

Hai detto che odiavi l’oceano, ma ora stai surfando

Ho detto che ti avrei amato per tutta la vita, ma ho appena venduto la nostra casa

All’inizio eravamo bambini, e suppongo che ora siamo adulti,

Non avrei mai potuto immaginare di avere dubbi

Ma non tutto funziona, no traduzione dal testo di Bam Bam

Subito dopo aver rotto con Camila, infatti, Shawn Mendes ha postato una foto in cui era in mare a surfare, pare quindi chiaro il riferimento addirittura nella prima frase del testo.

Bam Bam è comunque un inno al ritorno alla vita dopo un momento buio, all’accettazione di quanto può accadere i una storia e alla ripartenza verso nuove e più grandi emozioni. Bella la collaborazione con Ed Sheeran che anche nel video ufficiale della canzone è davvero molto simpatico.

E tu cosa ne pensi di Bam Bam di Camila Cabello? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi la traduzione del testo che trovi qui sotto.

Traduzione di Bam Bam

Hai detto che odiavi l’oceano, ma adesso stai surfando

Ho detto che ti avrei amato per tutta la vita, ma ho appena venduto la nostra casa

All’inizio eravamo bambini, immagino che ora siamo adulti,

Non avrei potuto mai immaginare di avere dubbi

Ma non tutto funziona, no

Ora sono fuori a ballare con gente sconosciuta

Potrei uscire casualmente

Dannazione, sta cambiando tutto così in fretta

Così è la vita, sì

Sì, è solo la vita, piccolo

Sì, l’amore è arrivato e mi ha buttato giù

Ma ora sono tornata in piedi

Così è la vita, sì

Sì, è solo la vita, piccolo

Stavo a malapena in piedi, ma ora sto ballando

Lui mi sta addosso

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Ba-ra, bam-bam-bam-bam (Così é la vita)

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam (Uh-huh)

Ba-ra, bam-bam-bam-bam, bam-bam (Eh, eh, uh-huh)

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam (Uh-huh)

Bara, bam-bam-bam-bam

È stato un anno infernale, grazie a Dio ce l’abbiamo fatta

Sì, stavamo cavalcando un’onda ma cercavamo di non annegare

E in superficie l’ho tenuto insieme

Ma sotto, ho tipo cambiato idea

Dove sarei? Sei tutto ciò di cui ho bisogno

Il mio mondo, piccolo, mi tieni ferma

Mi tieni sempre ferma, ma

Ho ferito e sono stata ferita

Ogni errore ferisce i nostri momenti

Non vorrei prendere nulla in cambio

Così è la vita, sì

Sì, è solo la vita, piccolo

Sì, l’amore è arrivato e mi ha buttato giù

Ma sono tornata in piedi

Così è la vita, sì

Sì, è solo la vita, piccola

Stavo a malapena in piedi, ma ora sto ballando

Lei mi sta addosso (Lui mi sta addosso)

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam (si, si)

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam, bam-bam

Bara, bam-bam-bam-bam (Mettete lo zucchero, gente!)

E continua a ballare, ehi

E continua a ballare, a-ha

(Continua a ballare, sì)

e continua a ballare

(Continua a ballare, sì)

E continua a ballare (Hey), a-ha (C’è amore ovunque)

e continua a ballare

(Continua a ballare, sì) (Continua, continua, continua a ballare)

E continua a ballare (Ehi) (C’è amore ovunque)

E continua a ballare, woah (continua, continua, continua a ballare)

