Camila Cabello è una cantante cubana, naturalizzata statunitense, classe 1997. Dopo aver fatto parte dei Fifth Harmony, gruppo musicale, ha raggiunto la notorietà nel 2012 con la partecipazione a The X Factor USA dove, insieme alla sue compagne, arriva terza.

Nel 2016 decide di lasciare il gruppo ed inizia la sua carriera da solista che la porterà, in poco tempo, a diventare una tra le cantanti più amate a livello mondiale. Riesce ad ottenere risultati degni di nota grazie al suo talento, arrivando ad ottenere, solo in Italia, 15 dischi di platino e 5 dischi di oro.. Voce di brani come Shameless, Senorita, Better Place, That’s My Girl, Havana fino a Never Be The Same e Bad Things per citarne alcuni. Ed oggi Camila Cabello è pronta per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 29 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo I Luv It che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Questa volta, però, la cantante non sarà da sola perché si tratta di una collaborazione con Playboi Carti. La cosa simpatica è il modo in cui la cantante ha contattato il rapper, ovvero tramite un messaggio privato su Instagram. A proposito della collaborazione, Camila afferma che:

Camila Cabello e Playboi Carti

“È stato molto genuino. All’inizio abbiamo parlato di Miami, perché lui passa molto tempo lì e ad Atlanta. E sì, abbiamo iniziato a parlare e credo che gli sia piaciuto molto il tipo di materiale visivo a cui mi stavo dedicando. Gli ho detto: “Ehi, passa da me. Usciamo insieme. Lascia che ti suoni un po’ di musica. Gli ho fatto ascoltare questa canzone, io, Pablo e Jasper Harris pensavamo che sarebbe forte fallo collaborare in I Luv It e pensavamo sinceramente che gli sarebbe piaciuta, e così è stato. Abbiamo modi simili di lavorare. Per me il processo di scrittura è una specie di freestyle, parto da lì. Lui è entrato nella cabina di registrazione ed eravamo così eccitati. Abbiamo bevuto Don Julio, ed è stato semplicemente fantastico”.

Il significato di I Luv It

I Luv It, il nuovo singolo di Camila Cabello e Playboi Carti, è stato scritto da Camila stessa e co prodotto da Jasper Harris. Come sappiamo, l’artista sta vivendo una nuova parentesi della sua vita professionale dove prova a sperimentare sonorità differenti rispetto a quelle con cui l’abbiamo conosciuta. Ed anche in questo nuovo singolo si conferma questa nuova tendenza. Si tratta di un brano caotico, veloce e che ti coinvolge con il suo ritmo. A tal proposito, la ragazza ha rivelato che:

“Alcune cose nel regno degli umani mi fanno sentire come se fossi lanciata nello spazio e uno di questi momenti è dato dalle rare volte in cui ho trovato una chimica incredibile con qualcuno. Parte del pacchetto è anche il dramma emotivo tra voi e quella persona, il caos, le farfalle, i nervi, la passione. È insostenibile, non è un processo pacifico ed è estenuante. Ma lo adoro”.

E tu sei un fan di Camila Cabello? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo I Luv It? Ti aspettiamo nei commenti!