I film di Wes Anderson sono stati presentati in anteprima in un’ampia varietà di festival, ma dopo “Moonrise Kingdom” (2012), “The French Dispatch” (2021) ora torna al Cannes 2023 con la sua commedia corale di prossima uscita “Asteroid City”.

“Il motivo per andare al festival di Cannes, credo, è perché hanno detto di sì”, ha detto impassibile il regista. C’è comunque qualcosa di più di questo, ha ammesso lo stesso Anderson, per gli amanti del cinema, non c’è festival più sacro che partecipare a quello di Cannes, dove i film sono trattati con la massima riverenza e ricevono regolarmente moltissime standing ovation.

Cannes è un luogo dove sono stati canonizzati grandi autori, come Martin Scorsese, che vinse la Palma d’Oro nel 1976 per “Taxi Driver” e che tornerà quest’anno con il suo nuovo lungometraggio “Killers of the Flower Moon”, e Quentin Tarantino, vincitore della Palma d’Oro per “Pulp Fiction” nel 1994 che quest’anno tornerà al festival per un’ampia conversazione che potrebbe riguardare il suo prossimo film finale.

“Guardo Cannes in relazione agli altri film che conosco mostrati lì e mi sento abbastanza fortunato da essere incluso nel programma che ha portato al successo quei film”, ha detto Anderson. “Per me, è un’opportunità per essere coinvolto nella storia del cinema”.

Cannes 2023: molte le star al Festival

Un debutto di un film a Cannes può essere molto costoso da finanziare per uno studio, dal momento che il biglietto aereo, gli entourage delle star e gli hotel a cinque stelle da soli si sommano. Tuttavia, il ritorno sull’investimento può essere importante.

L’anno scorso, “Top Gun: Maverick” è stato lanciato con un adulante vertice di Tom Cruise e ha inviato aerei da combattimento a sorvolare nei cieli del sud della Francia, mentre “Elvis” di Baz Luhrmann ha organizzato un concerto rock sulla spiaggia dove i droni hanno tracciato la sagoma di Elvis Presley nel cielo.

Entrambi i film hanno sfruttato i loro esordi spettacolari per diventare dei successi globali venendo anche nominati per l’Oscar per il miglior film.

Quest’anno, diversi film guidati da star cercheranno di prendere la scena al festival di Cannes 2023, tra cui “Indiana Jones e il quadrante del destino”, che viene pubblicizzato come l’ultima apparizione di Harrison Ford nel suo ruolo più iconico.

Il regista Todd Haynes, che ha debuttato a Cannes con “Carol”, torna al festival con un altro film tutto al femminile, “May December”, che vede Julianne Moore nei panni di un’insegnante. Tanti sono gli altri film ricchi di star come: “The New Boy”, con Cate Blanchett nei panni di una suora e con Jude Law nei panni di Enrico VIII e Alicia Vikander nei panni della sua ultima moglie, Katherine Parr.

E poi ci sono “Asteroid City” e “Killers of the Flower Moon”, le due anteprime più attese del festival. Il primo si svolge in un ritiro degli anni ’50 per giovani ossessionati dallo spazio e ha come protagonisti i punti fermi di Anderson, Jason Schwartzman, Scarlett Johansson e Tilda Swinton, così come la nuova recluta Tom Hanks.

Il film di Scorsese invece è sostenuto dalla Apple e racconta i misteriosi omicidi della tribù degli Osage negli anni ’20 e porterà star come Leonardo DiCaprio e Robert De Niro sul tappeto rosso.

Gli ultimi vincitori della Palma d’Oro

Negli ultimi anni, il vincitore della prestigiosa Palma d’Oro spesso è stato anche un successo agli Oscar come “Parasite” e “Triangle of Sadness”.

Il regista di quest’ultimo film, Ruben Ostlund quest’anno presiederà la giuria del concorso, che include Brie Larson e Paul Dano. Questo gruppo dovrà scegliere il loro preferito da una scaletta ricca di autori che include diversi ex vincitori di Palme.

Tra loro ci sono Wim Wenders, che ha preso la Palma per “Paris, Texas” e torna con “Perfect Days” e Hirokazu Kore-eda, il cui nuovo film “Monster” è il primo film che ha girato in Giappone.

Nessun regista ha mai vinto la Palma tre volte, anche se Ken Loach potrebbe farlo quest’anno, se il suo nuovo dramma operaio “The Old Oak” si dimostrerà acclamato come “The Wind That Shakes the Barley” e “I, Daniel Blake ” .