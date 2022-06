Elettra Lamborghini è pronta ad incendiare l’estate insieme a Rocco Hunt e la cantate spagnola Lola Indigo con la nuova hit “Caramello”.

Per festeggiare l’uscita del nuovo brano, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini si sono trasformati in gelatai per servire ai fan milanesi il gelato rigorosamente al gusto “Caramello”, mentre in sottofondo risuona un estratto del nuovo brano.

“Caramello” è scritta dallo stesso Rocco Hunt insieme a Federica Abbate e Davide Petrella, con musica e produzione di Zef e si appresta a diventare una hit che ci accompagnerà durante tutta la stagione estiva.

Rocco Hunt è ormai, il “Re Mida” delle hit estive, ha collezionato negli ultimi due anni oltre 25 dischi di platino tra Italia, Spagna e Francia e oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify per un repertorio che vanta 2.3 miliardi di stream totali.

Il significato di “Caramello” di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo

La canzone dell’inedito trio è frizzante, fresca e profuma di estate, di amore e di sentimenti, tutti ingredienti per un nuovo tormentone.

Il significato di Caramello, è tutto racchiuso all’interno del ritornello della canzone, in particolare nella frase: “È caramello non è cioccolato” cantata da Elettra Lamborghini.

Con “non è cioccolato”, la cantante vuole intendere che, nonostante la freschezza e la leggerezza che un amore estivo può spesso portare, la storia che sta per nascere è in realtà qualcosa di più e non si limita a una notte soltanto.

È qualcosa di simile al caramello, dolce e avvolgente, da ricercare e in cui perdersi in ogni luogo e in ogni sguardo, che sia un locale, una spiaggia o un appuntamento in riva al mare.

Il testo di “Caramello” di Rocco Hunt, Elettra Lamborghini e Lola Indigo

Lola Indigo

Elettra

Elettra Lamborghini

Sulla strada di casa

non mi sembra vero

ti ho incontrata per caso

ma nel caso non credo

quante cose da dire

l’importante è capire

se vieni tu da me

o vengo io da te

È solo un gioco che dura troppo poco

il tempo di una foto

scherziamo con il fuoco

bailando il toro loco

chissà se dopo

tu vieni qui da me

vedrai che il cielo non ci trova

facciamo tardi questa sera

siamo soltanto noi due, perché

ogni notte inizia con te

non riesco a nasconderti che

Quando ci penso

poi mi manca l’aria

è caramello, non è cioccolata

perché ogni notte inizia con te

non riesco a nasconderti che

Mando mille messaggi

se ti penso troppo, cosa posso farci?

mi son fatto dei viaggi talmente lontani

che è impossibile andarci

se il locale è già pieno

tanto noi entriamo dal retro

non ho problemi ne con l’amore

ne con il dinero

È solo un gioco che dura troppo poco

il tempo di una foto

scherziamo con il fuoco

bailando il toro loco

chissà se dopo

dormiamo qui da me

Vedrai che il cielo non ci trova

facciamo tardi questa sera

siamo soltanto noi due, perché

ogni notte inizia con te

non riesco a nasconderti che

Quando ci penso

poi mi manca l’aria

è caramello, non è cioccolata

perché ogni notte inizia con te

non riesco a nasconderti che

Se un secondo durasse una vita intera

vorrei solo viverlo insieme stasera

e poi addormentarmi un po’ sulla tua schiena

da soli, io e te

Prendimi per mano

non dirmi neanche se torniamo

che non mi importa dove andiamo oh, oh

basta che voliamo

sulla tua bocca sento

gusto caramello

fermati un secondo che se no non mi concentro

vedrai che il cielo non ci trova

facciamo tardi questa sera

siamo soltanto noi due, perché

ogni notte inizia con te

non riesco a nasconderti che

Quando ci penso

poi mi manca l’aria

è caramello, non è cioccolata

perché ogni notte inizia con te

non riesco a nasconderti che

e il caramello non è

