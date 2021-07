PS: il testo della canzone Wild Side contiene delle parole non adatte ai minori di 18 anni.

La canzone è stata rilasciata giovedì sera insieme a un video musicale diretto da Tanu Muino (che ha recentemente diretto il video musicale di “Up” di Cardi B) e coreografato dal collaboratore di Normani, Sean Bankhead.

Nel video elegante, vediamo Normani in vari ambienti in abiti alla moda e con una varietà di ballerini mentre canta sulla soddisfazione sessuale.

“Portami a fare un giro, ragazzo. Mostrami il tuo lato selvaggio, ragazzo. Sappi che è passato un po’ di tempo, ragazzo. Voglio scatenarmi”, canta. Più tardi, Cardi B. si unisce a Normani. “Trattami come un orologio. Buttami giù”, rappa sui suoi versi. “Sul pavimento della cucina, proprio su quell’asciugamano.”

Cardi B e Normani nude nel video di Wild Side

“Ero impegnata con le prove da circa tre settimane per prepararmi per il video quando Cardi ha ascoltato il disco per la prima volta”, ha detto Normani in una nota. “Si è presentata e ha dato vita a questo singolo semplicemente facendo ciò che Cardi sa fare meglio. Amo quella donna e gli sarò per sempre grata”.

Normani aveva già fatto un cameo l’anno scorso nel video di “WAP” di Cardi B e Megan Thee Stallion, insieme a Rosalía e Kylie Jenner.

Qual è il significato di Wild Side di Normani e Cardi B

La traccia ha un suono fluido ed è assistita dalle immagini bollenti del video musicale… che è stato un vero e proprio wow e si collega perfettamente con le frasi del testo.

In questo testo, Normani è molto diretta con il suo interesse amoroso, dicendogli di fare la sua mossa.

Usa un doppio senso quando gli dice di “sparare il suo colpo”.

La cantante ci sta dicendo che ha tutto ciò che rende pazzi gli uomini e ci crediamo.

“Voglio scatenarmi. Portami a fare un giro, ragazzo. Mostrami il tuo lato selvaggio, ragazzo. Sappi che è passato un po’ di tempo, ragazzo.”

Lei lo incoraggia a lasciarsi andare perché è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che hanno fatto l’amore.

Il testo di Wild Side di Normani e Cardi B

[Verso 1: Normani]

I’m ready to pull up on you

I’m ready to do what I do

Baby, what you wanna do?

Shoot your shot ‘cause I’m bulletproof

Load it up and doo-doo-doo

Baby, what you wanna do?

I’m ready to pull up on you

I’m ready to do what I do

[Pre-Ritornello: Normani]

This type of shit will have you wildin’ (Ooh)

Last minute trip to the islands (Ooh)

Drip, drip, drip, when you slide in (Ooh)

Beep, beep, beep, baby ride it (Ooh)

Don’t hesitate when you (Ooh)

In it ‘cause you know how I like it (Ooh)

Baking up a cake for you (Ooh)

Sweet, baby, like it when you bite it

[Ritornello: Normani]

We can’t just keep talkin’ about it

We think too often about it

We can’t just be cautious about it

I wanna get wild

Take me for a ride, boy

Show me your wild side, boy

Know it’s been a while, boy

I wanna get wild

[Verso 2: Normani]

I wanna drive you crazy (Crazy)

Pull up inside me, baby (Boy)

Fuckin’ it up like oopsie-daisy

Ain’t no “If, ands, buts and maybes”

Don’t be laid up in that shit likе you lazy

I need you to roll up in that shit like you skatin’

Baby, and I hold up on that shit, I hate waitin’

Doo-doo-doo-doo-doo, shoot your shot, I’m impatient

[Pre-Ritornello: Normani]

This typе of shit will have you wildin’ (Ooh)

Last minute trip to the islands (Ooh)

Drip, drip, drip, when you slide in (Ooh)

Beep, beep, beep, baby, ride it (Ooh)

Don’t hesitate when you (Ooh)

In it ‘cause you know how I like it (Ooh)

Bakin’ up a cake for you (Ooh)

Sweet, baby, like it when you bite it

[Ritornello: Normani]

We can’t just keep talkin’ about it

We think too often about it

We can’t just be cautious about it

I wanna get wild

Take me for a ride, boy

Show me your wild side, boy

Know it’s been a while, boy

I wanna get wild

[Verso 3: Cardi B]

Look, dímelo, turn me ‘round

Treat me like a watch, bust me down

On the kitchen floor, right on that towel

It’s my dick and I want it now, ow

Tell me how you want it

Put me on my back or my stomach

Baby, let me blow it like a trumpet

I can do it all, I can prolly suck a watermelon through a straw

Believe me, every other day, new wig, new hair

Come take me out this Mugler

I be waitin’ on you with some lingerie

Drive this pussy down low like bombs away

Boom, nothing but a robe in your house

I wanna put these pretty pink toes in your mouth

Send nudes to your phone while you workin’

Boy, you gotta see this shit in person, believe me

[Ritornello: Normani]

We can’t just keep talkin’ about it

We think too often about it (Ooh)

We can’t just be cautious about it

I wanna get wild

Take me for a ride, boy

Show me your wild side, boy

Know it’s been a while, boy

I wanna get wild

[Conclusione: Normani]

Pull up in a err, mmm, Benz

Make me say “ah,” let me do that shit again

Ooh, yeah

Pull up in a mmm-mmm, drop

Ha-ha-ha, yeah, I’m makin’ shit hot

Ooh, yeah

Pull up in a err, mmm, Benz

Make me say “ah,” let me do that shit again

Ooh, yeah (Ah)

Pull up in a mmm-mmm, drop

Ha-ha-ha, yeah, I’m makin’ shit hot

Ooh, yeah

La traduzione del testo di Wild Side (in aggiornamento)

[Verso 1: Normani]

Sono pronta a tirarti su

Sono pronta a fare quello che faccio

Baby, cosa vuoi fare?

Spara il tuo colpo perché sono a prova di proiettile

Caricalo e doo-doo-doo

Baby, cosa vuoi fare?

Sono pronta a tirarti su

Sono pronta a fare quello che faccio

[Pre-Ritornello: Normani]

Questo tipo di merda ti farà impazzire (Ooh)

Viaggio dell’ultimo minuto alle isole (Ooh)

Drip, drip, gocciola, quando scivoli dentro (Ooh)

Beep, beep, beep, baby cavalcalo (Ooh)

Non esitare quando tu (Ooh)

perché sai come mi piace (Ooh)

Preparo una torta per te ( Ooh)

Dolce, piccola, ti piace quando la mordi

[Ritornello: Normani]

Non possiamo continuare a parlarne

Ci pensiamo troppo spesso

Non possiamo essere cauti al riguardo

Voglio scatenarmi

Portami a fare un giro, ragazzo

Mostrami il tuo lato selvaggio, ragazzo

So che è passato un po’ di tempo, ragazzo

voglio scatenarmi

[Verso 2: Normani]

Voglio farti impazzire (Pazzo)

Spingiti su dentro di me, baby (Ragazzo)

Fottimi come una margherita oopsie

Non è un “Se, e, ma””

Non essere sdraiato in quella merda come se

fossi pigro ho bisogno che tu ti rotoli in quella merda come se stessi pattinando

baby, e tengo duro su quella merda, odio aspettare

Doo-doo-doo-doo-doo, spara il tuo colpo, sono impaziente

[Pre-Ritornello: Normani]

Questo tipo di merda ti farà impazzire (Ooh)

Viaggio dell’ultimo minuto alle isole (Ooh)

Drip, drip, gocciola, quando scivoli dentro (Ooh)

Beep, beep, beep, baby cavalcalo (Ooh)

Non esitare quando tu (Ooh)

perché sai come mi piace (Ooh)

Preparo una torta per te ( Ooh)

Dolce, piccola, ti piace quando la mordi

[Ritornello: Normani]

Non possiamo continuare a parlarne

Ci pensiamo troppo spesso

Non possiamo essere cauti al riguardo

Voglio scatenarmi

Portami a fare un giro, ragazzo

Mostrami il tuo lato selvaggio, ragazzo

So che è passato un po’ di tempo, ragazzo

voglio scatenarmi

[Verso 3: Cardi B]

Guarda, dímelo, girami

Trattami come un orologio, buttami giù

Sul pavimento della cucina, proprio su quell’asciugamano

È il mio cazzo e lo voglio ora, ow

Dimmi come lo vuoi

Mettiti sulla schiena o sul mio stomaco

Baby, lasciami suonare come una tromba,

posso fare tutto, posso probabilmente succhiare un’anguria attraverso una cannuccia

Credimi, a giorni alterni, nuova parrucca, nuovi capelli

Vieni a portarmi fuori questo Mugler

io ti aspetto con un po’ di lingerie

Porta questa figa in basso come una bomba

Boom, non ho nient’altro che una vestaglia a casa tua

Voglio metterti queste belle dita rosa in bocca

Invio nudi sul tuo telefono mentre lavori

Ragazzo, devi vederlo merda, credimi

[Ritornello: Normani]

Non possiamo continuare a parlarne

Ci pensiamo troppo spesso

Non possiamo essere cauti al riguardo

Voglio scatenarmi

Portami a fare un giro, ragazzo

Mostrami il tuo lato selvaggio, ragazzo

So che è passato un po’ di tempo, ragazzo

voglio scatenarmi

[Conclusione: Normani]

Tirare in un err, mmm, Benz

farmi dire “ah,” mi permetta di fare questa merda di nuovo

Ooh, sì

tirare su in un mmm-mmm, drop

Ha-ha-ha, sì, so rendere la merda calda

Ooh, sì

Tirare su in un err, mmm, Benz

Fammi dire “ah”, fammi fare di nuovo quella merda

Ooh, sì (Ah)

Tira su in un mmm-mmm, lasciati cadere

Ha-ha-ha, sì, sto facendo

Ooh, sì