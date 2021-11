Cardi B è una rapper di Washington classe 1992 che ha raggiunto il successo nel 2017 con il singolo Bodak Yellow in grado di scalare la classifica ed arrivare al primo posto della Bilboard Hot 100.

All’attivo ha brani di successo mondiale come WAP, Up, I Like It, Be Carefoul, Please Me e Money per citarne alcuni. Ogni canzone un successo. Nonostante la giovane età è una ragazza piena di talento, in grado di stupire ed ammaliare il pubblico. Oggi, 19 novembre, è una data importante per i fan di Cardi B poiché la rapper torna sulla scena musicale e lo fa da solista con il singolo Bet It, la sua prima canzone da solista dopo Up che è uscita a febbraio. Bet It fa parte della soundtrack del film Bruised, atteso per il 24 novembre, con Halle Berry come protagonista. Proprio l’attrice ha rivelato come la canzone abbia rischiato di non far parte del film:

La rapper Cardi B

“Abbiamo avuto dei problemi con questa canzone ed abbiamo dovuto risolvere dei problemi. Cardi ha fatto la cosa giusta e si è assicurata che ottenessimo i diritti di utilizzo. Posso dire, onestamente, che non tutti avrebbero fatto quello che ha fatto lei. Ha detto che lo avrebbe fatto ed ha mantenuto la parola data”.

Diventata mamma per la seconda volta a settembre, Cardi B sembra finalmente pronta a firmare il suo ritorno ufficiale sulla scena musicale e questa volta lo fa in grande stile, con una canzone degna di nota dove il trap fa da protagonista così come i versi veloci. La rapper si è detta felice di quanto ha prodotto ed è convinta che la colonna sonora di Bruised farà la storia. Nel frattempo, i fan attendono con ansia il secondo album visto che l’ultimo, dal titolo Invasion of Privacy, risale al 2018.

E tu hai già sentito la nuova canzone di Cardi B? Ti piace la rapper? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione di Bet It.

Traduzione di Bet It

Un addio senza ragioni

Degli anni senza valore

Non faccio mezzo passo, tutto quello che faccio è battere i record

Ora gioco a scacchi così una strega non può controllarla

Ha fatto un sacco di inferno

E sta diventando ancora più frenetico

E la mia vita è un film, solo Cardi poteva dirigerlo

Prendi solo contanti, non hanno mai dato credito

Ho dovuto rischiare tutto da sola quindi ci scommetto

Ho iniziato sul palo, ma alla fine, non te ne pentirai

Se glielo permetti useranno il passato contro di te,

Ma io sono tornato e sto meglio, ho Henny in linea

Tempo in cui non avevo niente nella mia mente

Perché gli orologi iniziano a ticchettare dal giorno in cui sono stata presa

Orologio da un milione di dollari

Perché una strega ha tempo

Ti diranno tutto di me, ma tu digli che

C’è una strega e poi stanno mentendo

Se pago per questo perché non paghi?

Quando queste streghe iniziano ad odiare, queste streghe iniziano a mentire.

Mi sono vestita per i palcoscenici, vestita per il campo

Vestita per mio marito, gli ho detto di togliermi tutto

Mi sono vestita per i Grammy, poi sono andata via con i premi

Centomila dollari appena lasciati sul pavimento

Stavano perdendo la testa quando sono arrivata al Met Gala

Velo così lungo, è stato controllato trenta minuti dopo

Dopo questo puoi anche arrivare alle risate

Dopo le prenotazioni, al prossimo spettacolo ho obiettivi che voglio e che sono lì

Oro sul collo che ho congelato

Più amore al cinema significa più controlli sui film

Perché vivo in una villa, non vivo nei rimpianti

Piani per la famiglia, ci hanno detto di investire

Così è impostata la cultura

Uh

Chi vengono a prendere quando vogliono criticare la classifica?

Mi stavano colpendo quando volevano rompere l’artista

Dopo aver spezzato il pane, allora iniziamo con il nulla

Non ne vedo uno, solo Cardi B lo vuole

Allora non voglio niente

Controlla come se avessi appena vinto niente.

Spara come se avessi sparato nulla

Devo leggere il mio accordo, perché gestisco tutto questo

Tutto ciò che i ragazzi del tour vogliono è andato ai ragazzi di Wall Street

Chef in disordine perché non compro neanche il cibo

Non dovresti ridere, mi sto rilassando, avrò le prove

Ora prendo una grande borsa, è una grande mossa

Dal Bronx ai sobborghi, fai grandi mosse

Pantaloni rossi rock, li ho fatti con le scarpe grandi

Gioca all’oca e sono così concentrato

Perché i soldi non mi hanno mai fatta essere al verde, strega.