Carlo Verdone è, senza ombra di dubbio, uno dei capisaldi del mondo dello spettacolo italiano. Attore di Roma, classe 1950, è molto amato dal pubblico proprio grazie alla sua simpatia ed ironia. Per questo motivo, Prime Video ha deciso di puntare su di lui per una serie televisiva basata sulla sua vita.

Non una semplice commedia, ma una tragicommedia come Verdone stesso definisce, da sempre, la sua vita. Lo vedremo vivere la sua quotidianità, il rapporto con la moglie ed i figli, l’amore che lo lega ai fan nella serie Vita da Carlo che sarà composta da dieci episodi. È dal gennaio 2020 che si parla di questo progetto nato da un’idea di Nicola Guaglianone e Menotti (Roberto Marchionni), ma purtroppo i tempi sono stati rallentati a causa della pandemia. Tuttavia, ora si è pronti per iniziare le riprese della serie prodotta da Aurelio e Luigi De Laurentiis.

La serie vedrà Carlo Verdone interpretare se stesso, ma conterà anche sulla partecipazione di alcuni suoi amici. I nomi, per il momento, non sono ancora stati resi noti, ma sicuramente ci saranno nomi importanti del mondo dello spettacolo. Il lavoro arriverà sul piccolo schermo, precisamente su Prime Video, prima della fine dell’anno: si parla dell’autunno 2021. A rendere noto il tutto è stato l’attore stesso, sui suoi profili social, postando una foto in riva al mare accompagnata da queste parole:

L’attore Carlo Verdone

“Ora. Sopralluogo a Fregene per la serie Vita da Carlo. Primo ciak metà maggio. Sono sulla spiaggia di fronte alla villa di Alberto Moravia che la abitò fino al 1974. Un piacere indescrivibile potersi per un attimo togliere la mascherina all’aria aperta. Un abbraccio a tutti da un litorale pieno di sole e leggero vento”.

È necessario avere ancora un po’ di pazienza prima che le riprese inizieranno ufficialmente, ma intanto i suoi fan sono impazienti. D’altronde, si tratta di un’occasione d’oro per poter conoscere ancora meglio Carlo Verdone, soprattutto dopo l’uscita (nel febbraio 2021) del suo libro La carezza della memoria dove racconta momenti di una vita vissuta, ma rivisti dopo tanto tempo come il legame che lo univa al padre o i momenti dell’infanzia dei figli Giulia e Paolo.

A voi piace Carlo Verdone? Guarderete la serie tv Vita da Carlo? Vi aspettiamo nei commenti!