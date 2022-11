Carly Rae Jepsen è una cantautrice del Canada classe 1985 arrivata terza a Canadian Idol nel 2007 diventando un volto famoso nel suo paese, ma è stato il 2012 l’anno della sua consacrazione a livello mondiale con il brano Call Me Maybe, una hit che ancora oggi ci capita di canticchiare.

Ed oggi Carly Rae Jepsen torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 11 novembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo The Loneliest Time che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. La cantante non è da sola, ma duetta con Rufus Wainwright. Il brano, prodotto da Kyle Shearer, è già considerato un successo su TikTok perché è il secondo brano più utilizzato come colonna sonora nei video. Inoltre, è la title track dell’omonimo album uscito lo scorso 21 ottobre, il quinto album dell’artista.

Significato di The Loneliest Time

The Loneliest Time, il nuovo singolo di Carly Rae Jepsen, è una disco music, ma al tempo stesso ha una vena romantica e malinconica tanto che canta “Ho fatto uno di quei brutti sogni”. E nonostante la storia d’amore pare essere giunta alla conclusione così non è davvero: d’altronde ci sono amori che non finiscono mai davvero. Ed infatti sono pronti a rivedersi quella sera, a bussare alla porta della persona amata proprio come si faceva in passato e guardarsi negli occhi “Potrei essere tuo proprio come prima”, ormai il tempo più solitario è passato.

E tu sei un fan di Carly Rae Jepsen? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo singolo The Loneliest Time? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

Traduzione The Loneliest Time

Dove stiamo resistendo per la tua strada

Ho smesso di fumare quelle sigarette

Ma non ci ho mai capito

E mi stai guardando attraverso di me

Proprio come Shakespeare su una tragedia

Ma la nostra storia, non ha mai finito

Perché il nostro amore, non l’abbiamo mai finito

Sto arrivando stasera

Bussare alla tua porta proprio come prima

Ho bisogno di quello sguardo nei tuoi occhi (guarda nei tuoi occhi)

Perché ci siamo divertiti (ora più solitario)

Sto pensando per tutta la notte (per tutta la notte)

Potrei essere tuo proprio come prima

Riscrivi un altro tentativo

Perché ci siamo divertiti

Se vuoi provarlo

Se vuoi provarmi

Se vuoi provare, amore

Se lasci la luce accesa per me

Se vuoi provarlo

Se vuoi provarlo

Se vuoi provare, amore

Ho fatto più di quei brutti sogni

Eri dieci piedi di fronte a me

Sono andato a correre, ma non potevo catturare

Solo l’ombra della tua silhouette

Poi mi hai parlato le parole

Quando te ne sei andato, ho ancora bisogno di disimballare

Diciamo scusa per un’altra notte

Perché questa volta, amore, lo faremo bene

Sto arrivando stasera (stasera)

Bussare alla tua porta proprio come prima

Ho bisogno di quello sguardo nei tuoi occhi (guarda nei tuoi occhi)

Perché ci siamo divertiti (ora più solitario)

Sto pensando per tutta la notte (per tutta la notte)

Potrei essere tuo proprio come prima

Riscrivi un altro tentativo

Perché ci siamo divertiti

Se vuoi provarlo

Se vuoi provare, amore (se vuoi provarmi)

Se vuoi provare, amore

Se vuoi provarmi (se lasci la luce accesa per me)

Se vuoi provarlo

Se lasci la luce accesa per me (se vuoi provarlo)

Ho solo bisogno di nuovo in (se vuoi provare, amore)

Ho solo bisogno di tornare nella tua vita (se lasci la luce accesa per me)

Quello che è successo è stato raggiungere la luna

Ma perso nello spazio, penso che ci siamo arrivati ​​troppo presto

Ma sai cosa? Sto tornando per te, piccola

Sto tornando per te

E nel mattino

Il sole colpisce l’acqua

È questo nirvana?

E nel mattino

Il sole colpisce l’acqua

È questo nirvana?

E nel mattino

Il sole colpisce l’acqua

È questo nirvana?