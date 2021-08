Carmen Consoli, cantante di Catania classe 1974, è una delle voci italiane più apprezzate nel nostro paese e non solo, un caposaldo del nuovo rock italiano. Fin dagli esordi, ha cantato brani che hanno avuto un grande successo. Un successo che prosegue ancora oggi e che l’ha vista protagonista di momenti indimenticabili come quando, nel 2003, è stata la prima artista a salire sul palco dello Stadio Olimpico di Roma.

Lo scorso anno, proprio in piena pandemia, ha festeggiato i suoi primi 25 anni di carriera. Un traguardo importante che Carmen ha festeggiato proprio ieri, il 25 agosto, all’Arena di Verona in compagnia dei suoi fan sempre rispettando le norme in materia anti-covid. Al suo fianco diversi nomi noti della musica italiana che l’hanno supportata ed affiancata durante la sua carriera come Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Colapesce Dimartino, Rodrigo D’Erasmo, Elisa, Finaz, Donatella Finocchiaro, Max Gazze’, Irene Grandi, Levante, Nada, Marina Rei, Daniele Silvestri, Tosca, Ornella Vanoni, Mario Venuti.

In occasione di questo evento, ha condiviso un’importante novità che è stata accolta con gioia ed entusiasmo dal suo pubblico: l’uscita di un nuovo album di inediti dal titolo Volevo fare la rockstar, atteso per il 24 settembre, a tre anni di distanza da Eco di Sirene, il suo ultimo album live. Nella copertina di Volevo fare la rockstar troviamo Carmen Consoli da bambina con i suoi occhi curiosi e pieni di voglia di fare bene e realizzare il suo sogno. La cantante ricorda che:

Carmen Consoli bambina nella copertina di Volevo fare la rockstar

“Sognavo di fare la rockstar, il tavolo della cucina era un palco perfetto, volevo fare la musica è scuotere su e giù la testa, imbracciando una chitarra vera”.

L’uscita dell’album Volevo fare la rockstar sarà anticipata, come di consueto, dal brano Una domenica al mare, scelto come singolo per tornare sulla scena musicale. Il singolo sarà disponibile sulle piattaforme streaming ed a rotazione in radio a partire da venerdì 3 settembre. La carriera di Carmen Consoli è stata costellata da grandi successi che l’hanno portata dalla Sicilia alla conquista dapprima dell’Italia e poi del mondo intero. Il New York Times l’ha definita una “Magnifica combinazione tra una rocker ed un’intellettuale, una voce piena di dolore, compassione e forza”.

Nel frattempo, ieri sul palco dell’Arena di Verona, la Consoli ha emozionato il suo pubblico con un omaggio a Franco Battiato, cantautore siciliano venuto a mancare lo scorso maggio. Insieme a Levante, Colapesce e Di Martino ha eseguito una versione corale di Stranizza d’amuri.

