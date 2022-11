Carnival Row è una serie tv statunitense che ha fatto il suo debutto su Amazon Prime Video nell’agosto 2019 e che vanta protagonisti dal calibro di Orlando Bloom e Cara Delevingne.

La serie tv racconta di creature mitiche che hanno lasciato la loro patria devastata dalla guerra arrivando in città dove, però, ci sono forti tensioni tra i cittadini e la popolazione immigrata con omicidi irrisolti che fanno vacillare la pace che, fino a quel momento, era la protagonista. Una prima stagione con otto episodi che hanno attirato l’attenzione del pubblico proprio perché si tratta di una serie tv innovativa tra il fantasy ed il thriller. Tuttavia, dopo tre anni dal primo capitolo i telespettatori sono alla ricerca di risposte e desiderano sapere se ci sarà un continuo o meno. E finalmente arrivano le prime notizie ufficiali direttamente da The Hollywood Reporter che, purtroppo, ci rivela come Amazon Prime Video abbia deciso di cancellare la serie tv prodotta da Legendary Television. Ci sarà una seconda stagione attesa per il 17 febbraio 2023 e composta da dieci episodi, ma coinciderà con il capitolo finale. Al momento non ci è dato sapere come mai la piattaforma di streaming abbia preso questa decisione. D’altronde, proprio di recente, il suo diretto concorrente Netflix ha stupito con la cancellazione di Fate: The Winx Saga nonostante il successo. Tuttavia pare che i motivi siano i più svariati come i tempi dilungati tra il primo ed il secondo capitolo (complice la pandemia), ma anche i cambiamenti creativi di cui Carnival Row è stata protagonista.

I protagonisti di Carnival Row

La seconda stagione di Carnival Row vede, infatti, Erik Oleson nei panni di showrunner e non più Marc Guggenheim e Travis Beacham. Inoltre, è stata introdotta una novità anche nella strategia distributiva che sarà diversa rispetto al passato e che vedrà gli episodi rilasciati sulla piattaforma di streaming due per volta con cadenza settimanale iniziando con i primi due disponibili dal 17 febbraio 2023 per poi finire il 17 marzo. Incredulità da parte del pubblico che sperava di poter vedere più stagioni di stagioni di questa serie tv, ma è il pubblico stesso in primis a riconoscere come la distanza temporale tra un capitolo ed il successivo sia molto importante. Diversi telespettatori, infatti, hanno affidato i loro pensieri ai social affermando come prima di febbraio 2023 abbiano intenzione di fare un rewatch dei primi episodi per poter ricordare per bene ciò che è successo. Per quanto riguarda Amazon Prime Video, senza dubbio punterà su altri titoli poiché vuole sempre offrire sempre il meglio per il suo pubblico soprattutto per cercare di sconfiggere la concorrenza dei diretti avversari.

E tu hai mai visto Carnival Row? Cosa ne pensi della decisione di Amazon Prime Video di sospendere dopo la seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!