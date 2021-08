Catherine Zeta Jones, attrice del Galles classe 1969, è la moglie dell’attore Michael Douglas ed è, senza dubbio, un volto molto amato poichè è considerata una delle donne più belle ed eleganti del pianeta. Ovviamente, anche il suo talento è molto apprezzato e le ha permesso di essere protagonista di lavori di fama internazionale. Adesso è pronta per tornare protagonista su Netflix.

Come sappiamo, la piattaforma di streaming è alla ricerca di titoli che possano attirare l’attenzione sia per soddisfare le richieste del suo pubblico, ma anche per attirare l’attenzione di nuovi telespettatori e battere la concorrenza dei rivali Disney+ ed Amazon Prime Video. Tra i nuovi titoli in programma per Netflix troviamo anche Wednesday Addams, una serie tv diretta da Tim Burton e dove la protagonista è proprio la famiglia Addams, una delle famiglie più bizzarre ed amate dal pubblico. Nel cast troviamo proprio

Catherine Zeta Jones che vestirà i panni di Morticia. L’attrice è pronta a ricoprire questo importante ruolo che, in passato, è stato di Angelica Houston e di Carolyn Jones. Al suo fianco ci sarà Luis Guzman, attore portoricano classe 1956 noto per aver preso parte a Shameless ed a Narcos, che vestirà i panni di Gomez. Mentre Mercoledì sarà interpretata da Jenna Ortega, attrice californiana classe 2002 già vista in You e Jane the virgin.

I protagonisti de La Famiglia Addams

Wednesday Addams si occuperà principalmente di Mercoledì che ormai è cresciuta, è una ventenne che ha abbandonato la casa di famiglia per spiccare il volo diventando una studentessa della Nevermore Academy. A scuola, però, nuove minacce rischiano di mettere in pericolo la sua vita. Mercoledì, dotata di superpoteri mai utilizzati, dovrà fare i conti con essi ed iniziare ad usarli per difendersi. La serie tv andrà in onda sul piccolo schermo a partire dal prossimo anno. La prima stagione sarà composta da otto

episodi, ma se avrà successo si è già pronti a scommettere su un secondo capitolo.

Ed a te piace Catherine Zeta Jones? Cosa ne pensi della sua scelta per vestire i panni di Morticia? Ti aspettiamo nei commenti!