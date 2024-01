Cattivissimo Me è un film di animazione che ha fatto il suo debutto nel 2010 e che è stato diretto da Pierre Coffin e da Chris Renaud. Ha ottenuto, fin da subito, ottime recensioni ed un ottimo riscontro da parte del pubblico e della critica tanto che è stato il nono film ad aver ottenuto il maggior incasso nel 2010 ed è anche stato nominato come miglior film di animazione ai BAFTA Awards ed ai Golden Globe Awards.

Per questo motivo si è deciso di non fermarsi ed è diventato il primo capitolo di un omonimo franchise che include Cattivissimo me 2 (2013) e Cattivissimo me 3 (2017). Ed ora è in arrivo anche la quarta parte con il film Cattivissimo me 4 che è atteso per questa estate, precisamente per il 24 agosto, e che sarà distribuito da Universal. Nel frattempo, per rendere meno pesante l’attesa è stato reso pubblico il primo trailer in italiano che ci rivela cosa dobbiamo aspettarci e fidatevi, il divertimento non mancherà.

I protagonisti di Cattivissimo Me

Analisi del trailer di Cattivissimo Me 4

La trama ufficiale di Cattivissimo Me 4 non è stata ancora resa nota, ma dal trailer in italiano iniziamo a farci un’idea di quello che succederà. Ritroviamo Gru sempre in compagnia delle bambine adottate con cui ha un bellissimo rapporto ed una new entry, il figlio Gru Junior che ha avuto dalla sua compagna Lucy Wilde e che non va molto d’accordo con il padre. Tuttavia per Gru che è diventato più tenero, non tutto procede per il verso giusto in quanto dovrà continuare a guardarsi alle spalle visto che i suoi nemici sono sempre all’erta. Infatti è costretto alla fuga insieme alla sua famiglia quando viene minacciato da Maxime Le Mal e da Valentina, la sua ragazza e femme fatale. Certo, si tratta di un pericolo per Gru, ma anche dell’occasione giusta per farlo legare con il figlio.

Cattivissimo Me 4 è diretto da Chris Renaud e da Patrick Delage, mentre la sceneggiatura sarà a cura di Mike White e di Ken Dauno. Per quanto riguarda le voci dei protagonisti, invece, Steve Carell sarà sempre la voce di Gru, mentre Kristen Wiig sarà la voce di Lucy. Miranda Cosgrove darà la voce a Margo, Will Ferrell a Maxime Le Mal e Sofia Vergara a Valentina. Il film in arrivo ha tutte le carte in regola per essere un successo, sulla falsa riga di Cattivissimo Me 3 che, nel 2017, ha superato il traguardo di un miliardo di dollari in tutto il mondo riuscendo a battere anche titoli di successo come Shrek. Inutile dirlo, il pubblico non vede l’ora di vedere cosa combinerà questa volta Gru e conoscere il suo erede che, siamo sicuri, ci riserverà molte risate, ma al tempo stesso anche molte riflessioni. Come sempre, infatti, Cattivissimo Me nasce per far divertire il pubblico, ma anche dargli modo di riflettere su importanti temi.

E tu hai già visto i film del franchise Cattivissimo Me? Cosa ti aspetti dalla quarta parte in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!