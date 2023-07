Quando un franchising ha così tanto successo spesso le società di produzione danno il via ad un’intera serie di film, questo è il caso di “Cattivissimo me 4” che presto vedrà la luce.

La serie di film animati di “Cattivissimo me” ha debuttato nel 2010 e da quel momento è stato un gran successo. Quindi, quando il sequel “Cattivissimo me 2” è uscito e ha sfidato tutte le aspettative al botteghino, i fan e i critici sapevano quanto sarebbe stato potente questo nuovo franchise.

Gru e, in particolare, i Minions erano così coinvolgenti e divertenti che hanno quasi trasceso la forma del film e sono diventati il ​​loro fenomeno culturale, con gli stessi Minions che hanno già generato due film spin-off, il primo dei quali, Minions, ha incassato oltre $1 miliardi al botteghino.

Numeri del genere giustificano ampiamente la fiducia delle società di produzione, che ora sta lavorando a “Cattivissimo me 4”, il sesto film della serie, ufficialmente confermato dal CEO di Illumination Chris Meledandri nel 2017. Ecco tutto quello che sappiamo finora sulla pellicola d’animazione.

Quando esce “Cattivissimo me 4”?

Nel Febbraio 2022, era stata annunciata ufficialmente una data di uscita di “Cattivissimo me 4” fissata per il 3 Luglio 2024, appena due giorni prima della data di uscita fissata per il prequel di “Lion King Mufasa: The Lion King”. Così l’estate del 2024 si preannuncia ricca di film e, in particolare, per i sequel, con “Cattivissimo me 4” che sicuramente contribuirà in qualche modo ad aumentare quell’entusiasmo.

Dove si potrà guardare?

Proprio come i suoi predecessori, “Cattivissimo me 4” uscirà nelle sale cinematografiche. Non ci sono ancora notizie riguardanti un’uscita in streaming per il film ma, considerando che i film della Universal di solito vengono trasmessi in streaming su Peacock, è molto probabile che potremmo vedere “Cattivissimo me 4” in streaming lì qualche tempo dopo la sua uscita.

Qual è il cast di Cattivissimo me 4?

Uno dei tanti fattori dell’enorme successo del franchise di “Cattivissimo me” è stato il suo cast, con una lunga lista di leggende di Hollywood che hanno già dato voce ai personaggi della serie.

Sfortunatamente, non abbiamo ancora una lista completa del cast di “Cattivissimo me 4”, ma ciò non ha impedito che arrivassero alcune conferme sul casting. Naturalmente, Steve Carell ritorna nei panni del cattivo più amato di tutti i tempi, Gru.

Al suo fianco ci sono artisti del calibro di Kristen Wiig, nei panni della moglie di Gru Lucy Wilde, Miranda Cosgrove, nei panni della loro figlia adottiva Margo, e Steve Coogan nel ruolo di Silas Ramsbottom. Nev Scharrel e Dana Gaier dovrebbero tornare rispettivamente nei panni delle loro altre due figlie, Agnes Gru ed Edith Gru. Nonostante non siano state ufficialmente confermate, sia Edith che Agnes sono state fortemente accennate, con lo stesso Steve Carell che ha menzionato l’importanza dei figli di Gru per il film in uscita.

Completare le incredibili narrazioni dei film precedenti non è certamente un’impresa da poco e lasciata nelle mani meravigliosamente capaci dello scrittore Mike White. Non esiste ancora una sinossi ufficiale della trama per “Cattivissimo me 4” , ma ciò non ha impedito a molti di speculare su cosa potrebbe essere il prossimo sequel.

Con il film più recente della serie, “Minions: The Rise of Gru” , essendo un prequel, non fornisce alcuna indicazione su quale tipo di linea narrativa prenderà “Cattivissimo me 4”. Il film più recente della serie in ordine cronologico, si conclude con il fratello gemello di Gru, Dru che si occupa dei servi mentre Gru e Lucy sono tornati nella Lega Anti-Cattivo, suggerendo che queste posizioni forniranno i blocchi di partenza per il sequel.

