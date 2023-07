La famiglia di Robert De Niro rivela la possibile causa della morte di Leandro De Niro Rodriguez, nipote della star hollywoodiana.

Il ragazzo è deceduto lo scorso Lunedì a New York all’età di 19 anni. De Niro si è detto profondamente addolorato per la perdita del nipote, figlio di sua figlia adottiva Drena De Niro.

La madre del 19enne ha dichiarato ieri attraverso i propri canali social che la morte del figlio potrebbe essere stata conseguenza di un mix di pillole a base di fentanyl. La donna, colma di rabbia, avrebbe poi attribuito la responsabilità della scomparsa del figlio a chi gli ha venduto questa sostanza proibita.

Tuttavia si tratta per il momento di ipotesi. Le supposizioni della donna non hanno ancora alcuna conferma né smentita poiché i risultati dei test tossicologici non sono stati rilasciati. Non vi è dunque ancora un documento ufficiale che attesti le cause del suo decesso.

Un’accidentale overdose appare però la pista più probabile. La polizia di New York sta infatti indagando sulle sostanze trovate insieme al cadavere del ragazzo. I media locali parlano di polvere bianca e accessori per la droga ma non ci sono conferme ufficiali da parte delle autorità.

Causa morte Leandro De Niro Rodriguez: il dolore della famiglia per la scomparsa

Robert De Niro ha ringraziato pubblicamente tutti coloro che stanno vicino alla sua famiglia ma ha chiesto anche la giusta privacy per piangere la perdita di Leo.

La madre del ragazzo ha diffuso un toccante omaggio al figlio scomparso: “Mio bellissimo dolce angelo. Ti ho amato oltre le parole o la descrizione dal momento in cui ti ho sentito nel mio ventre. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è sempre stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te in questo momento. Vorrei essere con te. Non so come vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto sentire tanto diventando tua madre. Eri così profondamente amato e apprezzato e vorrei che solo l’amore potesse salvarti. Mi dispiace tanto. Riposa in pace e nel paradiso eterno mio caro ragazzo.”

Leandro De Niro Rodriguez era apparso nel film “A Star Is Born” con Bradley Cooper e Lady Gaga.

