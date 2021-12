Cesare Cremonini torna ad affascinare e conquistare con la sua musica grazie al singolo Colibrì, uscito proprio in questi giorni. La canzone è una ballad dinamica e ritmata, che ci trasporta in un vero e proprio viaggio.

Colibrì è una canzone che conferma la libertà artistica di Cremonini, un cantautore che sa muoversi in modo molto personale nelle regole e nel panorama della musica italiana, una libertà, la sua, che lo rende ormai un artista totalmente riconoscibile e un autore molto originale.

Ma vediamo più nel dettaglio il significato della canzone.

Il significato del testo di Colibrì ci è stato spiegato dallo stesso autore, che ne fa una ode fantascientifica più che una canzone che parla della nostra attualità. Ma ecco le parole di Cesare Cremonini:

Colibrì parla dell’avversarsi di una profezia. In questo senso, per me, è un’opera di fantascienza più che una canzone sull’attualità, un’esperienza musicale legata all’intero album, più che una semplice hit. Si esprime con un linguaggio garbato e immaginifico perché è nella gentilezza della poesia che individuo la mia idea di futuro. Per questo motivo ho scelto Colibrì come porta di entrata del nuovo progetto. La mia prima pagina di un viaggio nel domani che comincia oggi.

Nella canzone non spiego quel è accaduto come farebbe un cronista, ma ciò che ho avvertito come imminente. Interpreto il sentimento che ci vede tutti in attesa di qualcosa, di un colpo di reni della fortuna. Il mistero della creazione per me sacro e inspiegabile è l’unica risposta che si possa dare allo strapotere delle macchine e della tecnologia.