Cesare Cremonini è un cantante di Bologna classe 1980. Senza dubbio è una delle voci più amate del mondo della musica italiana fin dai suoi esordi con i Lunapop sulle note di brani che, ancora oggi, cantiamo come 50 Special, Un giorno migliore, Se ci sarai, Resta con me o Qualcosa di grande per citarne alcuni fino alla decisione di intraprendere la carriera da solista. Ed ovviamente questa decisione è stata l’ennesimo successo con canzoni in grado di suscitare emozioni e di far appassionare il pubblico. È sufficiente pensare ai brani Poetica, La nuova stella di Broadway, Nessuno vuole essere Robin, Buon Viaggio, Colibri, Il comico o Vieni a vedere perché.

Ed oggi Cesare Cremonini torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 30 settembre, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Stella di Mare che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Un brano speciale poiché lo vede duettare con Lucio Dalla e si tratta di una favola a lieto fine per il cantautore bolognese. Per la prima volta, infatti, è stato concesso l’utilizzo della voce di Lucio Dalla dal master originale di Stella di Mare del 1979. A tal proposito, Cremonini rivela che:

Cesare Cremonini e Lucio Dalla

“Io e Lucio ci eravamo a lungo promessi di unire le nostre voci in una canzone e oggi, a quasi 80 anni dalla sua nascita, il mio sogno si avvera. Per me “Stella di mare” non è soltanto una delle più belle canzoni d’amore di Dalla, ma un brano contenuto in un album, Lucio Dalla del 1979, che è una tra le opere artistiche più affascinanti della storia della musica italiana. Un regalo per tutto il pubblico e anche per chi come me crede che la grande eredità lasciata dai maestri della canzone sia indispensabile per chi ne inventa di nuove in questo tempo. Per avvicinarmi alla vocalità di Lucio mi sono dapprima misurato con la sua voce in un duetto virtuale nato durante il tour negli stadi di quest’estate. Quella esperienza è stata così coinvolgente da farmi pensare immediatamente a un vero e proprio progetto artistico. Nella copertina, l’artista e illustratore Gianluigi Toccafondo ha disegnato una donna, forse una sirena, immersa in un mare blu senza confini, mentre si lascia trasportare dalla corrente. “Stella di mare” è come quella donna, un brano che incanta i viaggiatori, supera le barriere del tempo per arrivare fino a noi, continuando a ispirare le nuove generazioni e commuovere”.

Cesare Cremonini, infatti, ha posto l’accento sull’importanza della musica del passato poiché è impossibile creare qualcosa di nuovo ignorando il passato e la storia. Il suo obiettivo era quello di mantenere in pieno l’emozione originale del brano:

“Stella di mare dal vivo l’ho voluta rifare in modo stra-meticoloso insieme alla mia band, suono per suono, andando a ripercorrere esattamente le sonorità di quel 1979. Abbiamo fatto una cover a tutti gli effetti, pensa che loro l’hanno registrata senza click e quindi la voce si muoveva di BPM, di velocità, durante tutto il brano. Abbiamo segnato col computer, nelle prove, ogni spostamento di click per renderla uguale nei live, ci muovevamo insieme alla voce col click che ci seguiva e si muoveva”.

E tu sei un fan di Cesare Cremonini? Hai già avuto modo di ascoltare il suo duetto con Lucio Dalla sulle note di Stella di Mare? Ti aspettiamo nei commenti!