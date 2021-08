I produttori dance britannici Joel Corry e Jax Jones hanno unito le forze per creare il nuovo brano “Out, Out”, cantato da Charli XCX e Saweetie. La canzone prende in prestito il campione sonoro del successo mondiale del 2010 del musicista belga Stromae “Alors on Danse”.

Charli XCX e Saweetie invitano tutti a scendere in pista quest’estate… sperando che le discoteche resteranno aperte. “Se usciamo, fuori per la notte, ci vediamo in pista”, canta Charli. “Possiamo iniziare, andiamo. Guardami ballare”. Saweetie rappa per chiedere al “DJ di riportare il pezzo indietro” per far continuare la festa.

“Sono un grande fan del classico ‘Alors on Danse’ di Stromae e volevo dargli una svolta divertente per l’estate 2021”, ha detto Corry in una nota. “Ora possiamo festeggiare di nuovo, voglio che tutti si sciolgano i capelli e cantino ‘Out Out!'”

“‘Out Out’ sembra un vero e proprio antipasto per una imminente festa ed è la miscela perfetta dei nostri suoni”, ha aggiunto Jones in una dichiarazione. “Sono un grande fan di Charli e Saweetie, averli nella canzone è un orgoglio per me.”

Charli XCX ha recentemente annunciato che rilascerà la nuova canzone “Good Ones” il 2 settembre. Il 16 ottobre sarà la protagonista dell’All Things Go Music Festival al Merriweather Post Pavilion di Columbia, nel Maryland, insieme a St. Vincent e Haim. Qui sotto trovi l’audio di Out, Out… facci sapere cosa ne pensi.