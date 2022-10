Una canzone che era nell’aria già da qualche tempo, la nuova di Charlie Puth, intitolata “Charlie, be quiet!“

Il 25 agosto scorso, infatti, il giovane artista ha pubblicato un breve video sul proprio profilo TikTok nel quale ne cantava un rapido spezzone, suscitando la curiosità dei suoi moltissimi fan.

Successivamente però non ha dato più notizie in merito, fino a sei giorni fa, il 25 settembre, quando, sempre su TikTok, ha pubblicato un altro video nel quale annunciava l’imminente uscita del brano… video che però ha cancellato poco dopo averlo postato.

Nonostante queste apparenti indecisioni, però, “Charlie, be quiet!” è uscita su tutte le piattaforme di streaming ieri, venerdì 30 settembre 2022, in qualità di anticipazione del nuovo album di Puth, terzo della sua carriera e intitolato come la canzone, il cui rilascio sul mercato è previsto per il prossimo 7 ottobre.

Significato del brano

Questa canzone ha il suo significato principale nel titolo, che tradotto in italiano significa “Charlie, stai zitto!“: l’artista obbliga se stesso a restare in silenzio, anche se ciò implica soffocare i propri sentimenti nei confronti della donna del quale è innamorato (“Non esporrò il mio cuore, annegherò i miei sentimenti“).

A causa di esperienze negative che appartengono al suo passato ma che lo hanno segnato indelebilmente (“Non farò lo stesso errore“), infatti, il giovane ha adesso paura di esprimere ad alta voce ciò che prova, perché teme di non essere ricambiato e di rovinare le cose (“Se lei sa che sei innamorato scapperà“), illudendosi di una storia priva di fondamento.

Traduzione del testo

[Intro]

Charlie, stai zitto, non fare rumore

Devi abbassare un po’ il volume adesso

Se lei sa che sei innamorato, scapperà, scapperà via

[Verso 1]

Non farò lo stesso errore

Non esporrò il mio cuore

Annegherò i miei sentimenti

Non me ne uscirò facendo la figura dello stupido

Raccontando a tutti i miei amici che tu sei quella giusta

Queste parole non lasciano mai la mia bocca

Ma il sentimento diventa



[Pre-Ritornello]

Più forte, baby

Cosa farò ora

Quando mi tocchi?

Perché sta diventando tutto troppo forte

[Ritornello]

Charlie, stai zitto, non fare rumore

Devi abbassare un po’ il volume, adesso

Se sa che sei innamorato, scapperà, scapperà via

Charlie, stai zitto, non fare rumore

Devi abbassare un po’ il volume, adesso

Se lei sa che sei innamorato, scapperà, scapperà via

[Verso 2]

Non farò più di tanto

Non dormirò da lei ogni notte

Mi comporterò come se non mi importasse, sì

Non me ne uscirò facendo la figura dello stupido

Dicendo a tutti i miei amici che ho trovato qualcuno

Per poi svegliarmi senza di te

Ma la sensazione diventa

[Pre-Ritornello]

Più forte, baby

Cosa farò ora

Quando mi tocchi?

Perché sta diventando tutto troppo forte

uh oh



[Ritornello]

Charlie, stai zitto, non fare rumore

Devi abbassare un po’ il volume ora

Se lei sa che sei innamorato, scapperà, scapperà via

Charlie, fai silenzio, non fare rumore

Devi abbassare il rumore un po’ adesso

Se lei sa che sei innamorato, scapperà, scapperà via

[Outro]

Se sa che sei innamorato, scapperà, scapperà via.

