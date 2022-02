Continua il successo di Light Switch, ultimo singolo del cantante Charlie Puth, che con una canzone molto bella e un video pieno di ironia vuole darci un messaggio molto importante.

Dal momento della sua pubblicazione ad oggi, il video della canzone ha totalizzato quasi trenta milioni di visualizzazioni. Il segreto del successo, a parte la bellissima canzone, sta tutto nell’ironia che traspare dalle immagini.

Video e significato di Light Switch di Charlie Puth

Nel video vediamo Charlie Puth che guarda la foto in cui è in compagnia di una ragazza. E’ chiaro che si tratti di una storia passata, che lo fa star male, e per questo motivo si lascia andare a cibo spazzatura e tv. Fino a quando un un personal trailer esce direttamente dallo schermo televisivo per mostrargli la retta via e riportarlo verso uno stile di vita sano.

Non senza poche difficoltà Charlie si rimette in forma e decide di farsi perdonare dalla sua ex, presentandosi davanti casa sua. La ragazza però resta a guardarlo mentre è in compagnia di un altro uomo, per niente in forma.

Un’ironia che ci fa sorridere, ma che vuole anche darci un messaggio importante, ossia che non bisogna ma fare qualcosa per riconquistare qualcuno, ma solo per se stessi. Ecco come lo spiega lo stesso Charlie Puth:

Ho creato il concept di questo video musicale sulla base di un’idea che ho avuto e condiviso con l’incredibile regista Christian Breslauer. Volevo raccontare con ironia tutte le cose di noi stessi che alcune volte proviamo a cambiare per catturare quell’amore non corrisposto, quando in realtà dovemmo cambiare le nostre vite solo per il nostro beneficio e per nessun altro. Charlie Puth

Un messaggio totalmente condivisibile e una canzone che merita davvero tanto.

