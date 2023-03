Altro venerdì, altra canzone di cui vi racconteremo il significato e la traduzione del testo.

Stiamo questa volta parlando di “That’s not how this works“, il nuovissimo brano di Charlie Puth disponibile all’ascolto a partire dalla data odierna, 31 marzo 2023.

Una canzone, questa, che non è affatto di “recente invenzione“, dal momento che era stata annunciata dallo stesso Charlie Puth nel 2020 mediante un breve video sul suo profilo ufficiale Instagram, solo che poi, per motivi apparentemente ignoti, non è stata rilasciata.

Ad oggi però tutto è cambiato, il brano è stato leggermente modificato ed è adesso anche caratterizzato dalla collaborazione di Puth con il duo musicale Dan + Shay.

Significato di “That’s not how this works”

Come si evince sin dalle prime righe del testo, questo brano parla di una donna che l’artista ha amato e con cui ha avuto una relazione, ma che successivamente l’ha abbandonato. Nonostante ciò, la persona in questione sembra essersi pentita delle proprie azioni, e vuole tornare insieme al suo vecchio compagno, facendo leva sull’amore che crede lui ancora provi per lei e ricordandogli tutte le promesse che si sono scambiati.

L’artista sembra tuttavia non convinto della veridicità dei suoi sentimenti, e afferma di non voler essere usato in qualità di ripiego quando c’è bisogno di lui, perché, per riprendere il titolo che viene poi ripetuto più volte nel ritornello, “non è così che funziona“.

Traduzione del testo

[Verso 1: Charlie Puth]

Pensavo che il giorno in cui sei scomparsa fosse tutto finito

Non ti ho nemmeno sentita andare via

Ti ho vista con qualcuno e ho pensato che fosse finita

Ma mi dici ancora che hai bisogno di me

[Pre-Ritornello: Charlie Puth]

Baby, perché, dimmi, perché

Non puoi semplicemente decidere?

Smettila di incasinarmi la testa

[Ritornello: Charlie Puth]

Non puoi dire di odiarmi e poi chiamarmi quando sei ferita

Baby, lo sai che non funziona così, no

Non è così che funziona

Non puoi andartene, e poi tornare a quello che eravamo

Baby, lo sai che non è così che funziona, no

Non è così che funziona, no

[Post-Ritornello: Charlie Puth]

No, no, no, no

Oh, no, no, no, no

Baby, non è così che funziona, no

Non è così che funziona, oh

[Verso 2: Dan + Shay]

Smettila di ricordarmi di quando abbiamo detto “per sempre”.

So esattamente cosa stai facendo

Quando dici: “Devi lasciare tutti i miei maglioni”

È solo una delle tue scuse

[Pre-Ritornello: Dan + Shay, Charlie Puth]

Baby, perché, dimmi, perché

Non puoi semplicemente decidere?

Smetti di incasinarmi la testa

[Ritornello: Dan + Shay, Charlie Puth]

Non puoi dire di odiarmi e poi chiamarmi quando sei ferita

Baby, sai che non è così che funziona, no

Non è così che funziona

Non puoi andartene, e poi tornare a quello che eravamo

Baby, sai che non è così che funziona, no (Non è così che funziona)

Non è così che funziona, no (Non è così che funziona)



[Ponte: Dan + Shay, Charlie Puth]

Non dire che sei innamorata di me

Perché so che non è quello che vuoi dire

[Ritornello: Dan + Shay, Charlie Puth]

Non puoi dire che mi odi, e poi chiamarmi quando sei ferita

Baby, sai che non è così che funziona, no

Non è così che funziona (funziona baby, no)

Non puoi andartene, e poi tornare a quello che eravamo

Baby, sai che non è così che funziona, no (Non è così che funziona)

Non è così che funziona (Non è così che funziona)

[Post-Ritornello: Charlie Puth, Dan + Shay]

Oh woah, no, no, no, no (Hey)

Oh, no, no, no, no (Oh)

Baby, non è così che funziona, no (Non è così che funziona)

Non è così che funziona, oh (Non è così che funziona; oh)

[Outro: Charlie Puth]

No, no, no, no (Ooh, oh, oh)

Oh, no, no, no, no

Baby, non è così che funziona

–

Avete già ascoltato questa canzone? Diteci le vostre opinioni nei commenti!