Charlize Theron è da poco entrata nell’universo dei film Marvel e interpreta il personaggio di Clea. Dopo la breve apparizione in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l’attrice ha presentato il suo nuovo personaggio anche sui social, tra immagini di backstage e di trucco.

Già da qualche tempo si vociferava che la Theron avrebbe interpretato un nuovo personaggio dell’universo Marvel, ma le foto pubblicate sui social segnano la prima volta in cui l’attrice, premio Oscar, ha annunciato ai fan il personaggio di Clea.

Nelle scene post credit del film, Charlize Theron appare nelle vesti di stregone mentre Stephen Strange sta camminando per strada e Clea lo avvisa che le sue azioni di salto nel multiverso hanno causato varie “incursioni” tra i mondi, il che, a quanto pare, ha generato dei problemi.

Infine, dopo aver rivelato un portale per la Dimensione Oscura, Clea chiede a Strange di unirsi a lei per riparare il danno fatto.

Non sappiamo di preciso quale ruolo avrà il personaggio di Clea all’interno dell’MCU, ma la scena in cui appare suggerisce fortemente che lei e Cumberbatch saranno i protagonisti del prossimo film di “Doctor Strange”.

A breve Charlize Theron apparirà nel film prodotto da Netflix, “The School for Good and Evil”, diretto da Paul Feig e interpretato da Kerry Washington, Michelle Yeoh, Ben Kingsley, Rachel Bloom e Laurence Fishburne.

L’attrice, è inoltre pronta a riprendere il ruolo di Cipher in “Fast X”, che ha recentemente interrotto la produzione dopo che il regista Justin Lin ha inaspettatamente abbandonato le riprese.

L’immagine del look di Charlize Theron che interpreta Clea

Per l’attrice sudafricana è bastato un piccolo cameo nella prima scena post-credit di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, uscito nelle sale italiane lo scorso Mercoledì 4 Maggio, per scatenare nei fan della Marvel la curiosità verso il nuovo e affascinante personaggio interpretato da Charlize Theron.

La Theron veste i panni di Clea, una potente maga dai poteri sovrannaturali che si rivelerà essere il grande amore di Steven Strange oltre che sua immancabile compagna di avventure.

È la stessa Charlize Theron a presentare il personaggio al pubblico, postando sui social prima, un bellissimo scatto dietro le quinte in fase di making up, poi, un’altra immagine tratta direttamente dalle riprese del film, in cui appare affianco al noto stregone Marvel interpretato da Benedict Cumberbatch.

Nelle foto compare per la prima volta anche il costume della supereroina Clea, che sembra essere uno dei più affascinanti dell’universo Marvel, capace di giocare sulle mille sfumature viola e lilla oltre che su una meravigliosa e lunghissima chioma biondo platino.

