Chi è Nicole Wallace l’attrice che interpreta Alma nella miniserie di Netflix Ni Una Mas, al fianco di Gabriel Guevara e Clara Galle.

Chi è Nicole Wallace: età e biografia

L’attrice è molto giovane, ha infatti solo 22 anni ed è nata il 22 marzo 2002 a Madrid, in Spagna. Suo padre è americano e ha una sorella più grande di nome Chloé che lavora come regista, scrittrice e fotografa. Sulla sua famiglia non si conoscono però altre informazioni.

La sua carriera

L’attrice ha debuttato in televisione nel 2018, quando ha interpretato il ruolo di Nora Grace nel remake spagnolo di Skam, dove ha recitato fino al 2020 ottenendo un grande successo. Nel 2018 ha anche lavorato a un cortometraggio dal titolo Post millennial. Qualche anno dopo, nel 2021, ha recitato in un’altra serie TV, dove ha interpretato un ruolo principale, ovvero Parot.

Nel 2023, Nicole Wallace ha preso parte a un altro show, Ni una más, ma soprattutto ha ricoperto il ruolo della protagonista nel film È Colpa Mia, dove è stata scelta per recitare il personaggio di Noah. Sempre nel 2023, ottiene un’altra pellicola, ora in cantiere.

Oltre ad essere un’attrice, ha anche una passione per la musica e per la danza. Ha praticato danza moderna per oltre 8 anni e ha pubblicato alcune canzoni tra il 2021 e il 2022, dal titolo “Bella”, “Devuélveme”, “Impatient Eyes” e “Cuídate”.

La sua vita privata

Non si hanno informazioni sulla vita privata dell’interprete dell’attrice, per questo motivo non sappiamo dirvi se sia fidanzata oppure single. Nicole Wallace, infatti, non ha rilasciato dichiarazioni o pubblicato foto sui social network che lasciassero intendere qualcosa al riguardo. Probabilmente l’artista è una persona riservata che preferisce mantenere questo aspetto della sua vita lontano dai riflettori.

Nicole Wallace è poi molto attiva sul suo profilo social di Instagram dove condivide alcuni contenuti tramite l’opzione delle storie. Su Instagram l’attrice ha pubblicato quasi 200 post e raggiunto oltre i 4 milioni di follower.

I film e le serie TV

L’attrice Nicole Wallace è apparsa in diversi progetti tra film e serie TV. Ecco i titoli di tutti i suoi progetti.: