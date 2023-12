Chi è Sarafine, la vincitrice di X Factor 2023. La cantante, appartenente alla squadra di Fedez, ha battuto gli Stunt Pilots che sono arrivati secondi, il Solito Dandy arrivato terzo e Maria Tomba al quarto posto. Una cavalcata irresistibile quella della cantante calabrese che l’ha portata alla vittoria.

Chi è Sarafine: la sua biografia

Sarafine è il nome d’arte di Sara Sorrenti, nata a Vibo Valencia, in Calabria nel 1989. Il suo nome d’arte deriva, come ha spiegato la stessa cantautrice, dalla semplice unione tra Sara e Fine. “Si rifà al concetto di infinito, pensavo all’urobòro in particolare, questo serpente che si morde la coda, che per me rappresentava un po’ la mia vita. Mi sentivo un po’ condannata a questo finire in me stessa”, ha dichiarato l’artista.

Per inseguire il suo sogno, prima di approdare al talent musicale di X Factor a un certo punto della sua vita, ha abbandonato il posto di lavoro da assistente amministrativa e si è trasferita a Bruxelles dove ha cominciato a vivere di musica.

Chi è Sarafine: la sua carriera

Prima di dedicare la sua carriera interamente alla musica, Sara divideva le sue giornate tra due lavori. Per un periodo ha svolto il mestiere di assistente amministrativa, occupandosi di contabilità e tasse. Senza mai abbandonare la carriera di musicista.

Chi è Sarafine: il suo stile musicale

Sarafine scrive, canta, produce, suona tutto in prima persona. Questo le permette di portare sul palco una performance completa a tutti gli effetti. Le sue canzoni mixano influenze musicali di elettronica e di generi più leggeri: Dubstep, Tecno, Trap, Drill, e Pop. Scrive testi sia in italiano che in inglese.

Sul suo inedito, ha dichiarato: “Parla di me, parla della generazione anni 80/90 che ha seguito un percorso educativo e lavorativo più per senso del dovere che per reale vocazione. E che spesso si è sentita fuori luogo. Magari vedendo la gioia come un morbo da cui tenersi a distanza con anticorpi a tempo indeterminato”.

Chi è Sarafine: album e canzoni

Al momento la cantante non ha album all’attivo. Tra le sue canzoni troviamo invece il brano inedito “Malati di gioia”.

Chi è Sarafine: i suoi social

Instagram è uno dei social più utilizzati dall’artista. Sul suo account condivide tanto della sua musica e dei suoi progetti e idee di musica.

Chi è Sarafine: la sua vita privata

Purtroppo della vita privata di Sara Sorrenti non conosciamo molto. Non siamo in grado di informarvi sulla situazione sentimentale di Sarafine di X Factor 2023. Ad oggi non sappiamo se è fidanzata o meno. Dai suoi social però non spunta alcun fidanzato. Quindi possiamo probabilmente dire che è single.

