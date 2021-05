Chiamami ancora amore è stata una serie di grande successo, molto amata dal pubblico. Lo show, andato in onda su Rai Uno fino a lunedì 17 maggio, con un ultimo episodio seguitissimo, è entrata nel cuore di molti telespettatori.

La serie, prodotta da Rai Fiction e Indigo Film, ha avuto il merito di raccontare in modo quasi documentaristico cosa accade quando una coppia si rompe e va alla deriva, senza dimenticare di evidenziare che ad avere la peggio, nella maggior parte dei casi, sono i figli.

La domanda, adesso, che più circola in questi giorni a serie appena finita tra i fan della serie, appare abbastanza naturale: ci sarà una seconda stagione di Chiamami ancora amore, oppure no?

Greta Scarano e Simone Liberati, che hanno interpretato i protagonisti principali della fiction, sono stati interpellati proprio rispetto a questo quesito, e non hanno avuto problemi a dare le prime anticipazioni rispetto ad un’eventuale continuazione della loro avventura nei panni di una coppia sposata che affronta un’importante crisi matrimoniale.

Chiamami ancora amore avrà una seconda stagione?

A rispondere per primo a questa domanda, così come era inevitabile, è stato chiamato il regista della serie, Gian Luca Maria Tavarelli (Liberi, Il commissario Montalbano, Non mentire), anche lui soddisfatto dalla risposta avuta dai telespettatori riguardo alle vissitudini di Anna (Greta Scarano) ed Enrico (Simone Liberati).

Il regista, ha purtroppo dichiarato che non ci sarà Chiamami ancora amore 2, che già nel corso della conferenza stampa di presentazione della serie ci aveva tenuto a specificare alcuni punti importanti a tale proposito:

“No, non stiamo assolutamente pensando a una seconda stagione, nel senso che questa storia è nata proprio dal desiderio e dall’impulso di raccontare una vicenda, un racconto emotivo che fosse la storia di una coppia. Non serve, probabilmente, un prosieguo, perché è stata concepita per portare sul piccolo schermo ‘esclusivamente la storia di due persone’.

In tempi non sospetti, quindi, ancora prima di sapere come sarebbe andata la serie, era già stato stabilito che non avrebbe avuto un seguito. Su questo, a conferma delle parole di Gian Luca Maria Tavarelli, è intervenuta anche l’attrice Greta Scarano (Squadra antimafia – Palermo oggi, Speravo de morì prima, Supereroi), anche lei molto perentoria:

“La miniserie si concluderà così e non ci sarà la seconda stagione. È nata proprio come una serie che deve esaurirsi in tre puntate, la vedo come un film lungo più che come una serie. Si potrebbe davvero guardare tutta insieme facendo binge watching.”

E, definitivo, è stato un ulteriore commento del regista della prima e unica stagione, a questo punto, di Chiamami ancora amore:



“Chiamami ancora amore è nata così, è rimasta così e non ci siamo mai chiesti se fare una seconda stagione anche perché la storia, in qualche modo, si chiude.”

E voi cosa pensate di questa decisione? Avete seguito la serie, speravate che la storia di Anna e Enrico avesse un seguito o pensate anche voi che la conclusione che c’è già stata sia sufficiente? Scrivetecelo nei commenti!