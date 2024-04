Angelica Gori è una giovane cantante di Bergamo classe 2001. Da tutti noi è conosciuta principalmente per essere la figlia di Cristina Parodi e di Giorgio Gori, ma nell’ambiente artistico la conosciamo con il nome di Chiamamifaro, il suo progetto artistico.

Chiamamifaro vede la luce nel luglio 2020, subito dopo la maturità di Angelica, ed è un crescendo che la porta, in breve tempo, a diventare una voce molto amata. Voce di brani come Pasta Rossa, Domenica fino a Bistrot e Limiti per citarne alcuni. Ed oggi Chiamamifaro è pronta per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 19 aprile, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Hiroshima che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Questa volta, però, non sarà da sola ma è protagonista di un duetto insieme ai Piazzabologna, ragazzi stanno riuscendo a farsi sempre più strada nel panorama della musica italiana in un modo diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, ovvero andando controcorrente ed utilizzando l’ironia.

La cantante Angelica Gori, in arte Chiamamifaro

Il significato di Hiroshima

Hiroshima, il nuovo singolo di Chiamamifaro insieme ai Piazzabologna, anticipa l’uscita di Default, il nuovo album della giovane cantante che vede, anch’esso, la luce oggi. La figlia di Cristina Parodi e di Giorgio Gori, ha spiegato il significato di questo nuovo brano tramite una storia postata sul suo profilo Instagram. Rivela che si tratta di una canzone triste poiché parla di quanto sia fragile l’esistenza umana. I protagonisti sono due persone, o meglio due ombre, che usano la fantasia per poter evadere da una realtà molto dura: si aggrappano l’uno all’altra per cercare un significato in mezzo a tutto il caos. Si chiedono se quando diventeranno delle nuvole qualcuno giocherà a dar loro un nome, un senso o una forma, ma soprattutto si chiedono se qualcosa di loro rimarrà: la loro anima lascerà un segno così come l’hanno lasciato le ombre di Hiroshima? Chiamamifaro ci rivela pure che si tratta di un brano a cui tiene moltissimo.

E tu sei un fan di Chiamamifaro? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Hiroshima? Ti aspettiamo nei commenti!